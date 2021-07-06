「很多人相信有機會清零了」　醫曝台灣人大絕招：R值又降1／2

▲近日台北街頭人潮、車流變多。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳俊宏／綜合報導

5日新增28例本土確診，對此，福部草屯療養院醫師沈政男表示，「現在，很多人都相信台灣有機會清零了，是不是？」他也提到，因4件事讓R值一直下降。而所謂的R值，是指在沒有任何防疫作為下，一個人平均可以傳給多少人。

沈政男5日在臉書說，注意了，台灣是在疫苗還沒打到人口10%之下，出現了這樣的新增數字，你可以去回顧一下，一個半月來，有誰從來不強調疫苗，就說台灣有辦法控制疫情，甚至清零？

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「念書要能融會貫通，不要看了abc怎麼寫，就全盤照抄了。」沈政男指出，台灣人不親嘴，R值降1/4；戴口罩，再降1/4；疫調與隔離，續降1/4；最後是大絕招，比別人怕死，又降1/2。

沈政男表示，傳統新冠病毒在國外R值是3，alpha變種加0.5倍，delta再加0.6倍，但還是翻不過那堵又高又厚的防疫城牆；疫情只是一個隱喻，目的是要讓台灣脫胎換骨，大家經營國家的方式必須在防疫過程裡得到自省，然後升級，鯉魚躍龍門，去面對將來更艱難的挑戰。

▲▼近日台北街頭人潮、車流變多。（圖／記者周宸亘攝）



沈政男說，大家都在經營這個國家，每個人都很重要，希望大家都能從疫情中得到啟示與成長，不是嗎？一個人染疫，如果都不處理，放了5個傳染週期，就難以收拾了。

沈政男認為，每個人都可以從防疫中體會，必須成為一個小小科學家，用貼近事實與邏輯的方式來面對與處理國事，才可能找到出路，不會越搞越糟。

沈政男指出，有人用迷因做筆名，問題是真的知道迷因是什麼嗎？就是無形的病毒，它有R值，也有傳染與防疫，也可以畫出傳播鏈與發病趨勢，只是，它不是侵入肺部，而是盤據腦海，攻克一個人的靈魂。

沈政男寫到，疫情是一個隱喻，從今以後，希望可以有更多人為自己反洗腦，把腦海中的迷因去除掉，還自己一個乾乾淨淨的思想空間，然後築起一個科學城牆，宛如一片無形的口罩，不要輕易接受任何別人餵給你陳述、信念、推論與評斷，這樣，才是台灣能從防疫當中學得的更大收穫。

沈政男表示，當然，如果聽不懂，也不必勉強，芸芸眾生裡只要有一個人聽懂就可以了，因為，感染以後不處理，放了5個複製週期，就會星火燎原。

►本文獲得沈政男醫師授權。