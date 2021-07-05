黃海受史上最嚴重「滸苔」侵襲　青島打撈24萬噸設三道防線阻上岸

▲黃海海域正經歷史上最嚴重滸苔災害。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

山東青島市海域連續第15年受滸苔災害影響，規模已創歷史最大值。數據顯示，6月26日時黃海滸苔分布面積約60594平方公里，覆蓋面積1746平方公里，為之2013年最嚴重時的2.3倍。青島所轄海域滸苔覆蓋總面積也在6月30日時達到峰值，約551平方公里。對此，青島市設立三道防線防止滸苔上岸，並派出7300多艘次船隻，打撈滸苔約24萬噸。

▲山東青島沿岸遭滸苔侵襲。（圖／CFP）

《央視》報導，青島市海洋與漁業行政執法支隊支隊長張永舉表示，青島市海域今年滸苔覆蓋面積是2020年的9倍。青島市已於6月18日發佈海洋大型藻類災害橙色預警，並啓動二級應急響應。目前，滸苔密集區已經抵達青島市近岸海域，受持續東南風和往復流影響，給近岸處置造成了巨大壓力。

據了解，青島市採用衛星遙測、直升機、海上巡航、近岸監控、滸苔追蹤器等不同手段展開監測預報。張永舉提到，青島市在海上設了三道防線，以最大能力減少滸苔上岸率，確保實現滸苔不上岸、不腐爛，「就怕大風大浪、大霧大湧的天氣，這種惡劣天氣漁船不能動，滸苔有靠近岸邊的風險。」

▲山東青島海域肉眼便能見到成片的滸苔在海上漂浮。（圖／CFP）

根據衛星監測和船舶跟蹤監測顯示，黃海南部海域淺灘常年使用大規模紫菜養殖筏架，是滸苔大量繁殖、增生並最後漂浮入海的「溫床」。青島市對應滸苔災害已形成標準化的科學流程，將打撈的滸苔進行脫水、壓縮處理，以滸苔為原料製成海藻有機肥。

青島海大生物集團製造總監胡發明指出，他們已經開發500多種海藻有機肥，主要用於經濟作物、水果、蔬菜及花卉和園林園藝的應用。

