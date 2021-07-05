「說疫調資料少」被北市府反嗆造謠！陳時中：我沒有指責他們的意思

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市爆出多起新冠肺炎群聚事件，更被醫師點名疫調不實，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨也直言「上傳資料確實不多。」相關言論也引來北市府不滿，認爲是散布假訊息和造謠。對此，陳時中也直言「有什麼話、有什麼意見，直接打電話給我就好，我沒有指責他們的任何意思。」

針對北市府被批疫調不實相關批評，陳時中昨表示「只能說法傳資料有上傳，疫調大家可以上網去看，確實資料是不多啦！」北市副市長黃珊珊則回應，疫調規定從去年到現在都是一樣的，只要有一個民眾在醫院採檢PCR陽性，基本是由醫院上傳疾管署管制的「法定傳染病系統（法傳系統）」，所以不是任何地方政府上傳。她更強調「若再說北市不疫調、匡列，就是散布假訊息，北市府提出嚴厲譴責。」

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北市府發言人陳智菡也強調「從疫情發生至今，北市府每一天、每一位感染確診案例，都一直有在做疫調，並對接觸者進行匡列。」、「虎林專案就是透過傳統疫調和精準疫調，加上大數據儀表板，比對多方資訊後，才發現社區隱藏熱區。」她也強調「數據不會騙人，歡迎向指揮中心求證。」

陳時中今也表示「有什麼話、有什麼意見，直接打電話給我就好，我沒有指責他們的任何意思，法傳系統還是照著做，只是提供的資料相對比較少，那時要大家一起傳資料，是要讓大家互相參考，就是這樣子而已。」