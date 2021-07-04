中科院女員工搭上已婚男同事！嬌喊：啾啾變成我形狀　正宮抓包氣瘋

▲中科院員工婚外情，正宮抓包怒告，獲賠50萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／桃園報導

在中科院工作的女子小君（化名）與已婚男同事阿宏（化名）發生婚外情，並經常利用出差或休假時間上摩鐵開房間，事後還互傳裸照、性器官照片。正宮得知後還因此罹患憂鬱症，最終決定對小君提告求償。然而，小君不僅毫無歉意，還栽贓阿宏性侵，不過法官並不採信，仍判她需賠償正宮50萬元。

正宮主張，小君明知道阿宏已婚，卻在2019年4、5月間與阿宏上摩鐵發生性行為，事後更經常利用出差或是休假時間，以每個月3至4次的頻率嘿咻，且砲房遍及桃園、苗栗、台南、台北、宜蘭等地。除此之外，2人還經常互傳裸照及性器官照片，一直到2020年4月，阿宏突然向她坦承外遇，她才知情，讓她因此身心受創。

正宮表示，她還為此罹患憂鬱症，但沒想到，小君弟弟此後竟還要求阿宏離開中科院，而小君身為侵害她被偶權的一方，卻絲毫沒有道歉，甚至栽贓阿宏性侵，更在訴訟時顛倒黑白，讓她痛苦不堪，憤而求償100萬元。

對此，小君辯稱，是阿宏經常利用職務對她表示關心，還藉機觸碰肩膀、胸部等，並以言語騷擾她，而她會與阿宏發生性行為，是因為阿宏利用他不勝酒力、意識不清的情形下性侵她，2人並非合意性交，而她也因為這樣身心受創，也罹患了憂鬱症，至於傳送裸照等部分，則是遭到阿宏誘騙，也非出於她本身。

小君另外指控，正宮曾在電話中辱罵她，「為什麼還沒死，怎麼不去死一死！」、「是妓女、免費的玩具！」等語，而當時她以電話擴音，她的父母也都在場，使她情緒再度崩潰，因此也向正宮求償，並請求法官駁回正宮之訴。

不過，法院在審理時勘驗2人的對話紀錄，發現小君曾傳送，「那你啾啾，變成我形狀了，不知道為什麼，每次你放進去，就很想尿，然後你都故意一直用那種姿勢，很想尿的那樣。」，阿宏則回覆，「我喜歡那種姿勢呀，可以看你被我戳的樣子，然後看妳的臉，還可以吃妳的咪咪。」顯見2人多次發生性行為，與正宮所述相符。

法院表示，雖然小君辯稱是遭到阿宏性侵，但從對話中，已全然無從得知阿宏有何利用她不勝酒力而對她乘機性交的行為，且以她與阿宏對話中的濃情蜜意，也看不出她遭到性侵後對於阿紅的迴避或厭惡之情，這明顯與常理不符，最終認定她侵害正宮配偶權，判她需賠償正宮50萬元。全案可上訴。