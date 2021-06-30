碩士生上維基「立委蔡易餘配偶變卡神」　「戲謔好玩」脫罪

▲台南高分院以犯罪構成要件不符等理由，改判竄改維基百科蔡易餘配偶資料的25歲碩士生無罪。（圖／翻攝自蔡易餘臉書）

記者林悅／台南報導

25歲翁姓碩士生，被控2019年立委選舉期間，涉嫌上維基百科網站竄改尋求連任的立委蔡易餘個人資料，將原未婚「無配偶」改註記配偶欄為外號「卡神」的楊蕙如，嘉義地院依違反公職人員選罷法，判翁姓碩士生6月徒刑，惟上訴二審，台南高分院以犯罪構成要件不符，逆轉改判翁生無罪。

台南高分院合議庭指出，翁生竄改未婚的蔡易餘配偶欄為楊蕙如，主觀上難認有使蔡易餘不當選的意圖，且未造成蔡易餘的名譽有所損害，改判無罪。檢察官可上訴，但翁生不得上訴。

▲立委蔡易餘指控翁姓碩士生違反公職人員選罷法，台南高分院改判無罪。（圖／記者林悅攝）

檢方調查，翁生於2019年12月5日上午近9時，在嘉義縣住處以電腦登入網路維基百科，竄改當時已登記參選立委的蔡易餘，把蔡男的配偶欄改為「楊蕙如」，被控傳播此不實之事，供不特定人上網瀏覽，致誤信蔡男係為有配偶之人，卻隱瞞已婚身分，因而質疑蔡男的誠信，足生損害蔡男的名譽，且影響選民對候選人政治操守及形象判斷，損害選民投票行為正確性。雖然翁生在竄改「資料」41分鐘後，刪除竄改之資料，但蔡男的維基百科網頁配偶欄楊蕙的資料已遭人截圖，並廣為散布。

翁生檢、院審理時不否認做了此事，但辯解無意使蔡易餘不當選，他是看到一些網路流傳蔡易餘跟楊蕙如出遊照片，抱 戲謔好玩心態做此事。

二審合議庭審認，選罷法中意圖使人不當選構成要件須有「主觀意圖」，因原告蔡男據以控告的維基網頁，並未提到蔡男將參選第10屆立委選舉，蔡男有無結婚、與何人結婚？客觀上與立委選舉無關，即使翁生確有竄改行為，難以此認定翁生主觀上有使蔡男不當選的意圖。

二審合議庭法官認為，翁生竄改的網頁資料雖被人截圖批評散布，但檢方未舉證翁生在那次立委選舉，有協助任何候選人競選，也無證據證明批評蔡男的言論，是翁生授意或與翁生有犯意聯絡。雖然翁生自稱是翁重鈞的親戚，但那次選舉，翁重鈞已被國民黨提名為不分區立委，與蔡易餘並無直接競爭關係，不能以兩人有親戚關係，推論翁生有使蔡男不當選的意圖。一審認定翁生有罪判刑，實有違誤，為此撤銷原判決、改判無罪。

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