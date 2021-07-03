快訊／北市本周53人染疫「北投最多」　12區最新確診數分布出爐

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心3日宣布新增76例本土病例，其中北市48例、新北24例；另外10人病逝。北市府下午進一步公布最新本周12行政區確診數分布，其中北投區9人染疫為最多，其次則是中山區8人。

根據北市府統計依照發病日統計確診數據，從6月27日起至今（3）日，松山區3例；信義區4例；大安區2例；中山區8例；中正區6例；大同區3例；萬華區7例；文山區3例；南港區1例；內湖區1例；士林區9例；北投區9例；總計53例。由於台北市是採發病日統計，每日確診數會與中央公告不同。

另外，由於北市環南市場2日PCR篩檢出41人確診，北市與中央共同設立「聯合前進指揮所」，並要在3日前完成5項目標：一、設置環南市場篩檢站，協助周邊受匡列攤販進行PCR檢測；二、今天發布疫情警示簡訊，提醒6/8起曾在環南市場活動人員注意。

三、今天完成確診者的疫調；四、明天完成密切接觸者隔離，並安排採檢；五、持續匡列風險區域人員，定期安排採檢。

指揮中心3日下午在記者會上指出，北市三大批發市場大規模採檢結果，總計確診超過200人，其中環南市場最多有111人，接著是第一果菜市場確診88人、第二果菜市場21人，主要是分別分布在新北跟台北，總數大概一半一半，在兩個市場裡面居住的人都是多的。

北市府則指出，在北農部分，今天新增5人PCR陽性確診，目前累積205人確診。目前已經完成北農5例、環南市場40例的疫調作業，後續將著手進行環南市場40例確診個案183人接觸者的匡列及居家隔離作業。

▼台北市7/3疫情。（圖／翻攝直播）

