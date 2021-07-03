弟北漂5天輕生亡！ 遺書控職場霸凌　姊討公道「反被判賠70萬」

▲男子在台南一間人力資源工作，好不容易爭取到新北分公司的職缺，沒想到北上工作5天竟燒炭輕生亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／台北報導

台南一名男子在人力資源公司上班，爭取到副課長的職務，到新北分公司打拼，但只工作5天就在辦公室內燒炭身亡！其遺書提到自己遭女主管職場霸凌，怒斥「她真的很壞又很假」，男子的胞姊心痛提告，向公司求償喪葬、扶養等費用共216萬餘元，公司則反控男子自殺害公司變凶宅，要家屬賠償70萬！

判決書指出，2018年10月，當時41歲的余姓副課長北上打拼，疑因新環境的工作壓力，加上北部的生活開銷大，讓他喘不過氣，工作5天就走上絕路，在副總經理的辦公室燒炭身亡。

▲男子的胞姊指控，弟弟活在高壓的環境，被女主管逼上絕路。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

余男胞姊指控，弟弟107年10月1日北上報到後，每天清晨4、5點開始上班，晚上8、9點才下班，連中午都沒吃飯休息、在處理事情時還會遭到劉姓女主管的冷嘲熱諷，「真不知你之前在台南時是做甚麼的，連這個都不知道」，或是隨口交辦工作，都要弟弟自己想辦法處理。

余女還指控，弟弟周五晚間再三跟劉姓女主管確認沒交辦事項後回去休息，結果隔天晚上又被通知「周日前要交周報」，還曾對弟弟說，「我們沒在休息的，當我下面的主管就是這樣，也不可報加班、不准休假」。

據了解，後來余姓副課長寫下「黑暗」、「霸凌」、「假面具」、「害人」、「她真的很壞又很假」等字眼的遺書後，結束自己的生命…胞姊看到一狀告上法院，要求劉姓女主管及公司要連帶賠償弟弟的喪葬費、扶養費共216萬餘元。

▲男子稱遭職場霸凌，寫下遺書後在副總經理辦公室結束自己的生命。（痛苦示意圖／記者陳雕文攝）

該公司解釋，余男到任新職務僅5天，與劉女並無溝通障礙，且遺書多半是情緒性字眼，無明確證據證明余男被職場霸凌，不應將他的死牽扯到公司這邊。

公司還反控，余男會自殺是自身選擇而非職災，家屬不該要求公司賠償，而余男在公司承租的辦公室自殺，導致房屋變成凶宅，公司還賠償房東70萬元，既然余女身為余男的繼承人，要為其行為負責，應在余男遺產範圍內賠償公司70萬元的損失。

法官認為，無法從遺書發現職場霸凌的事實，因此認定劉姓女主管並未欺負余男，他與公司無須賠償，但余男在辦公室燒炭，導致公司變成凶宅，有過失責任，將由繼承其遺產的胞姊余女負責，因此駁回余女求償的所有費用，另判准公司向余女索賠弟弟遺產範圍內的70萬元，全案仍可上訴。

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