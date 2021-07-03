28歲男走上「橋聳雲天」墜橋亡　絕美公路景點2年已4人斷魂

▲男子墜橋。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、林昱萱／南投報導

南投縣國道6號有著名稱號「橋聳雲天」，是不少民眾搶拍的景點。不過，3日清晨6時許發生一起事故，當時一名28歲的男子從橋上墜下，當警方發現時，該名男子已經陳屍橋下明眼死亡。

這起事件發生在3日清晨6時許，事發當時警方接獲報案指稱，有民眾徒步爬上國道6號，接著從高架橋上墜落，而警消抵達現場後，於現場發現一具男屍，懷疑其身分就是墜落高架橋的民眾，而至於事件詳細發生原因、事件背景等仍有待進一步調查釐清。

「橋聳雲天」已經不是第一次傳出墜橋事故，今年3月就曾在短短6天內，發生兩起墜橋事件，兩次發生地點也相距不到100公尺，未料。兩件事發生後事隔僅4個月，就又傳出有人墜橋的事件。

另外，去年12月間，陳姓女子的丈夫因妻子遲未返家，使用車輛GPS定位後發現她竟停留在國道6號上原地不動，擔心出意外趕緊報警；警消獲報趕赴現場，發現陳女的轎車雖仍停在國道上，但人卻不見，懷疑她翻越國道護欄，於橋下搜索到陳女時已明顯死亡。

國道6號全長37.6公里，串連台中霧峰至南投埔里，平均墩柱高度逾50公尺，其中國姓交流道高架橋更達60公尺，相當於23層樓高，高度為全台高架橋之最，被稱為「橋聳雲天」，壯闊景觀曾被選為公路八景之首。

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