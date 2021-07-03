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環南擴大採檢「北榮團隊清晨4時出發」　首批檢體7:35專車送院

▲▼環南擴大採檢「北榮團隊清晨4時出發」　首批檢體7:35已送院。（圖／台北榮總提供）

▲北榮出任務環南擴大採檢「清晨4時出發」。（圖／台北榮總提供，下同）

記者嚴云岑／台北報導

防堵環南市場疫情擴大，指揮中心與北市設立聯合前進指揮所，由醫福會執行長擔任前進指揮官、北榮團隊執行採檢。北榮採檢團隊今（3）日清晨4時從院內出發，分批至北農第一果菜市場（環南市場）執行採檢任務，每小時以專車將檢體盒送回，首批檢體已於7時35分送回醫院。

王必勝在昨在臉書提到，進駐聯合前進指揮所，首先要將未完成的篩檢儘速確實完成，以釐清感染的全貌。明早6點起就會由北榮團隊執行採檢，預計處理2000人，下午就會有初步報告。

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陳時中昨在記者會上呼籲，疫調需要一點時間，希望環南市場相關活動人員暫勿移動，相關所屬工作人員包商、攤商等，在家裡等待相關聯繫並配合相關疫調採檢。能夠越快把傳播鏈阻擋起來，疫情就越能控制，這次市府跟中央合作下應該能夠很快來完成工作。

▲▼環南擴大採檢「北榮團隊清晨4時出發」　首批檢體7:35已送院。（圖／北榮提供）

▲首批檢體7:35送回醫院。（圖／北榮提供）

北榮採檢團隊此次仍有陳威明副院長領軍，比照7月1日第二果菜市場(濱江市場)採撿模式，以一條龍作業方式，分10線同步進行，每小時以專車將檢體盒送回臺北榮總檢驗。

陳威明表示，北榮臨危受命，在短短一天內迅速完成場勘及整備工作，充分展現榮總人高度團結力與專業、敬業的精神，在酷熱的天氣下工作十分辛苦，感謝同仁們無私無我的付出，對國家交付的任務全力以赴，北榮團隊也以國家篩檢隊為榮。

▼陳威明副院長（中）與同仁合影。

▲▼環南擴大採檢「北榮團隊清晨4時出發」　首批檢體7:35已送院。（圖／台北榮總提供）

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