西方緊咬人權爭議　陸外交部：反而讓優質棉花成為新疆重要名片

▲新疆棉花爭議在西方國家持續受關注。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

法國檢方正在調查4家時裝公司，包括ZARA和優衣庫的法國分公司，稱他們從新疆的「強迫勞動」中獲益。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌今（2日）回應，關於西方挖空心思的抹黑打壓，反而讓潔白優質的新疆棉花被更多的消費者認識，進一步成為了新疆農產品的重要名片。

汪文斌表示，我們多次強調，所謂新疆存在「強迫勞動」，是美國等極少數國家的極少數反華分子炮製的謊言，目的是搞亂新疆、遏製中國。我們堅決反對任何外部勢力借涉疆問題幹涉中國內政，也希望有關方面不要被所謂的「強迫勞動」的謊言蒙蔽。

「諷刺的是，真正廣泛存在強迫勞動的恰恰是美國自己。」汪文斌指出，有關國際工會組織認定，美國存在系統性侵犯勞工權利問題，在主要發達國家中表現最差。

汪文彬進一步指出，美國強迫勞動的受害者既有本國公民，也有來自世界上幾乎每一個地區的外國公民，甚至包括婦女、兒童和殘疾人等弱勢群體。每年從境外販賣到全美從事強迫勞動的人口多達10萬人，其中一半被販賣到血汗工廠，或遭受家庭奴役。

汪文斌表示，美國最需要做的是實事求是地反省自身人權嚴重問題，打著強迫勞動的幌子對他國進行攻擊和抹黑，無論做什麽包裝，用什麽口實，都掩蓋不了謊言謠言的本質，也註定不會得逞。

最後，汪文彬強調，「我還想告訴大家的是，挖空心思的抹黑打壓，反而讓潔白優質的新疆棉花被更多的消費者所認識，更加供不應求，進一步成為了新疆農產品的重要名片。」

▼新疆棉花採收。（圖／CFP）