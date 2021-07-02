肉肉控們衝！拿坡里「重量級腿排桶」78折爽吃　整桶塞滿罪惡腿排

▲拿坡里炸雞「重量級腿排桶」登場。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

絕對要吃爆！人氣速食品牌「拿坡里」宣布強勢推出整桶都是雞腿排的「重量級腿排桶」，滿足只想大口嗑肉的肉肉控們，且有分12塊、18塊裝，最低78折就能吃到，即日起限量開賣、售完為止。另，SUBWAY超夯口味「安格斯牛堡」也在近日回歸了，8月31日前限時開吃。

▲整桶滿滿都是雞腿排。

吃肉吃到爽！拿坡里特意挑選炸雞熱門部分「雞腿排」，打造超狂整桶都是腿排的「重量級腿排桶」，並祭出12、18塊2種選擇，以嚐鮮優惠價最低78折就能吃到，拿坡里的炸雞裹上獨家義式炸雞粉現點現炸，口感微辣好吃，可是還有著「被比薩耽誤的炸雞店」美稱，趕緊搶吃一波了，即日起限量販售、售完為止。

▲SUBWAY安格斯牛堡回來了。

另，SUBWAY期間限定人氣超高口味之一的「安格斯牛堡」也在近日宣佈重磅回歸，熱騰騰的麵包夾進一整塊多汁安格斯牛排，再搭配新鮮蔬菜等配料，大口吃肉毫無罪惡感，且只要一份就有飽足感，即日起至8月31日於全門市限量開賣，絕對要吃爆，且外送平台上也點得到。

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