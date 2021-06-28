餐酒館2女員工醉翻天　遭「她」摸乳搓揉下體…她辯失憶在夢遊

▲板橋餐酒館2女員工遭顏姓女子摸乳搓揉下體，新北地檢署依乘機猥褻罪起訴她。（圖／達志示意圖）

記者陳以昇／新北報導

新北市一間餐酒館2020年9月間，一名原本要到店內工作的女子與2名女員工喝酒聊天，結果2女員工不勝酒力醉趴椅子上，女子竟趁機對2人親吻、摸乳及下體，整個過程被男員工目擊，事後女子辯稱服用安眠藥又喝醉已經失憶，新北地檢署調查後，24日依乘機猥褻罪起訴。

據了解，住在屏東的顏姓女子2020年9月，應徵新北市板橋區一家餐酒館，原本要上班，卻因故未如期上班，15日當天告知老闆，她可以去店裡幫忙，待凌晨打烊後，與2名女員工在店內飲酒聊天。

沒多久，2名女員工相繼喝醉，趴坐在椅子上，性取向喜歡女人的顏女，竟直接跨坐在其中一女身上，不斷親吻並搓揉乳房，更大膽地解開她牛仔褲摸下體，由於動作太大，導致女員工跌落椅子，見她毫無反應，更變本加厲地侵犯，還不忘轉頭親吻另一位女員工。

此時在店內辦公室的男員工從監視器看到顏女誇張行徑，不動聲色先翻拍存證，再通知老闆。待老闆到場後，拿出監視影片質問顏女並通報轄區警方。顏女辯稱自己有服用安眠藥習慣，加上喝酒導致會出現失憶、夢遊狀態。

檢警調查，顏女確實有因失眠就醫拿安眠藥的紀錄，卻沒有向醫師表示有出現失憶或夢遊狀態，加上監視器清楚拍下她逞慾的畫面，6月24日，新北地檢署依乘機猥褻罪將她起訴。

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