點名才發現少1人！勇消殉職網疑「設備有問題」　內行解答火場真相





▲彰化防疫旅館失火。（圖／民眾提供）

記者施怡妏／綜合報導

彰化喬友大樓防疫旅館6月30日深夜發生大火，33歲的勇消陳志帆因空氣瓶氧氣耗盡，最終倒臥房內浴缸中，經搶救仍宣告殉職。有網友質疑，怎麼會在點名時才發現少一個人，「是沒編隊嗎？還是設備出狀況？」貼文釣出消防員3點解答，火場內不可控制的因素很多，「也許有人為，也許有巧合、運氣」。

有網友在PTT發文，質疑為何等到最後點名時，才發現少了一個人，不曉得是沒有編隊，還是裝備出了問題。對此，一名消防員回覆該篇文章，表示實際火場有很多狀況，這次的因素也沒辦法說一定是怎樣，也許有人為，也許有巧合運氣，「有的人上個班上著上著就沒有明天了，這就是消防工作」。

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消防員點出網友的3問題回答，火場內單位多，加上環境因素，無線電並非完全萬能，此事件的地點位於高樓，且隔間又多，「內外聯繫不上是非常有可能的」。另外，大型火場通常會找來別的單位幫忙，因為人手不足，「可能會A單位2人+B單位2人一組，由小隊長或分隊長帶隊進場」，但主要的問題是，火場斷電加上濃煙，視線嚴重受阻，進去後連旁邊的人都看不到，「很多時候跟瞎子一樣」。

▲彰化喬友大樓火警，勇消陳志帆殉職。（圖／記者鄧木卿翻攝）

他分享實例，有一次支援別的單位工廠火警，進去後前輩說真的完全看不到，前進到一半的時候，分隊長被絆倒，爬起來後摸不到水線，頭上的燈光一直亂晃，前輩看到分隊長的燈光在晃，趕緊伸手抓住分隊長成功救援，「這種無線電喊不到，又近乎瞎眼的狀況下，氣瓶用完還找不到水線出來的話，分隊長可能真的會死在裡面」。

他也說道，在火場上能見度很差，加上會有其他單位支援，成員彼此不太熟悉，而且搜索不可能是一個小面積，可能是一個小隊負責一個區域，氧氣瓶大概可以使用15-25分鐘，若一移動就要清點人數，可能會浪費掉很多時間，「是不太可能這樣做的」。