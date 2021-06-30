柔道童離世！連千毅霸氣喊「喪葬費我全出」　網推爆：這次我挺你

▲柔道童苦撐70天不治，連千毅霸氣喊「喪葬費我全出」。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台中豐原7歲黃姓男童4月被何姓柔道教練、學長過肩摔20多次，導致腦死昏迷住院，經過70天住院治療，仍於6月29日晚間宣告不治，引起社會高度關注。對此，直播主連千毅30日在臉書表示，對於男童的死亡相當遺憾，希望未來類似的事件不要再發生，也許下承諾「喪葬費用我全出！」

黃童過世後，連千毅隨即在臉書發文，表示「今晚聽到這個噩耗，弟弟走了，我心裡面真的非常難過，跟憤怒……」，並大罵「這個何教練真的是一個王八蛋」。

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他30日直播時，數度痛斥何姓教練沒有擔當，男童死後至今沒有出面道歉或慰問，希望男童的父母能早日走出傷痛，更承諾「喪葬費用我全出」。

他也透露，最近幾天內他會找一天，帶玩具到男童的靈堂上香，30日所有拍賣所得全部捐出做公益，希望未來類似的事件不要再發生。

▲「館長」陳之漢、「鳳梨鼠薯」吳泓逸也在直播中為男童哀悼。（圖／翻攝自臉書）

除了連千毅外，「館長」陳之漢也在直播中為男童哀悼，呼籲政府要立法，保障孩童學習武術的安全外，也希望何姓教練要負責任。「鳳梨鼠薯」吳泓逸在直播中也說，祝福男童一路好走，也希望透過男童的例子，未來類似的社會事件不要再發生。

其他網友看了直播後紛紛表示，「連這次最實際，不管是不是作秀，至少人家做了，不像一堆口水的」、「謝謝你們」、「你出教練的喪葬費，我就給你拍拍手」、「很暖，大家都是有愛心的人」、「這一次我挺你，讓家屬好好送弟弟走吧」、「替黃小弟發聲，很感激，希望未來真的別再發生相同的憾事了」。

據悉，男童死亡後，警方有通知何姓教練，何男聽到消息感到相當難過，表示會好好面對司法判決。對此，黃童的家屬相當不以為然，認為教練既然難過，為何他們遲遲等不到道歉。