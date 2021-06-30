中天「「鳳凰展翅」罰40萬發回重審　NCC：與外審決議不同非首例



▲中天新聞「鳳凰展翅」報導遭NCC罰40萬，中天上訴行政法院有不同見解。（圖／NCC提供）



記者陳世昌／台北報導



NCC30日證實，已收到台北高等行政法院判決書，對NCC於2019年裁罰中天新聞「三市長合體天空出現『鳳凰展翅』雲朵」報導40萬元，認定中天上訴有理，發回地方行政法院更審。發言人翁柏宗認為，NCC裁罰沒有問題，裁罰案依法是以委員會決議為主，外部諮詢會的決議僅做為參考。



中天新聞台2019年2月18日製播「異象？！三市長合體 天空出現『鳳凰展翅』雲朵」，搭配「民俗專家：大吉現天侯盧韓齊聚天顯鳳凰雲？！」這2篇報導，被NCC認為未經事實查證，引導民眾將特定政治人物與怪力亂神之說進行結合，違反《衛星廣播電視法》，裁處40萬元罰緩。中天不服提行政訴訟，台北地方法行政法院日前認為確實會對未來選舉造成影響，因此予以駁回。





▲中天新聞「鳳凰展翅」報導遭NCC罰40萬，中天上訴行政法院有不同見解。（圖／NCC提供）



中天上訴高等行政法院，台北高等行政法院審理發現，此案的外部諮詢會議共有16名委員出席，其中9人建議「發函改進」，3人建議「不予處理」，合計有12人認定未達違法需裁罰。NCC審議時未就諮詢會議的建議進行討論，也未說明不採多數委員意見的理由，僅擷取另4名委員意見，決議認定中天違法。北高行認為一審未釐清此部分，未盡職權調查義務，判決發回更審。



翁柏宗表示，節目廣告外部諮詢會議的決議是一個建議案，是提供NCC委員會議決議時參考，最終決議主要還是NCC委員會就通盤、整體審酌去考量，且曾經也有外審會建議要罰，但委員會決議沒有罰，中天本案非外審會建議與委員會決議不同的首例。

NCC官員表示，將等侯台北地方行政法院重新審理，NCC會整理好資料，配合地方法院就本案進行審理。