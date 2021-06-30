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美麗島民調／疫情重創綠營　蔡英文、蘇貞昌支持度「死亡交叉」

▲▼《美麗島民調》6月最新調查。（圖／美麗島民調提供）

▲《美麗島民調》6月最新調查。（圖／美麗島民調提供，下同）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠肺炎疫情延燒，根據《美麗島電子報》6月份最新民調顯示，總統蔡英文信任度再度低於50%，且蔡英文及行政院長蘇貞昌的執政不滿意度都高於滿意度，雙雙呈現死亡交叉，這波疫情無疑重創民進黨。

在蔡英文信任度方面，48.3%民眾表示信任，46.3%表示不信任，未明確回答者有5.4%；相較上月調查，信任度比上月微增0.2個百分點，不信任者比上月略減0.4個百分點。

至於在蔡英文執政表現方面，47.6%民眾表示滿意，比上個月少了1.3個百分點；49.1%民眾表示不滿意，比上個月增加了1.8個百分點。值得注意的是，這也是《美麗島電子報》民調自2019年11月以來，民眾對蔡英文執政表現的不滿意首度高於滿意。

蘇貞昌施政表現方面，44.3%民眾滿意，50.5%民眾不滿意，未明確回答者有5.2%。滿意者比上個月減少了2.0個百分點，不滿意者比上個月增加了1.6個百分點，創下蘇內閣就任後新高。

美麗島此次公布民調是委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍為全國22個縣市，對象是設籍在調查範圍內年滿20歲的民眾，調查時間2021年6月23日至6月24日，樣本規模成功完訪1075人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

▲▼《美麗島民調》6月最新調查。（圖／美麗島民調提供）

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