嘉義縣2年絕育犬貓上萬隻　補助母犬貓每隻1千2手術費

▲嘉縣絕育補助7月開跑。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



浪犬貓衍生的公共安全問題時有所聞，為了從源頭強化犬貓絕育量能，嘉義縣政府委由縣內7家動物醫院自7月1日起至11月26日止(至經費用罄)辦理絕育補助活動，補助金額公犬貓每隻600元、母犬貓每隻1,200元（自手術費用中扣除），並須同步完成植入晶片辦理寵物登記及狂犬病疫苗注射，請飼主帶著愛犬及愛貓踴躍報名參加。

106年2月「零撲殺政策」上路，台灣成為亞洲第二個實施的國家，因浪犬貓引發環境衛生及公共安全等問題層出不窮，縣府108年7月啟用強化精準捕捉專線，截至今年6月15受理通報與處理案件1,130件。



另外，在動物醫院與動保愛心人士、團體共同努力下，近2年已辦理234場絕育活動，絕育犬貓破萬隻，絕育數量已大幅提高，縣府將再強化絕育量能，今年委由動物醫院辦理犬貓絕育補助與下鄉三合一免費絕育活動，歡迎縣民踴躍參加。

嘉義縣家畜疾病防治所表示，依動物保護法規定，飼主應替寵物犬貓完成絕育、寵物登記及每年定期施打狂犬病疫苗，犬貓如有特殊原因不適合絕育者，須依法向主管機關提出申報特定寵物免絕育且不可私自繁殖，違者可處5萬至25萬元罰鍰。

任意棄養動物造成流浪狗問題，可處3萬元至15萬元外，不得再度飼養及認領養寵物，未施打狂犬病疫苗者，依動物傳染病防治條例開罰3萬至15萬元，請民眾遵守相關規定，切勿觸法。

家畜所提醒民眾，絕育補助活動採預約制，限戶籍在嘉義縣民眾申請，請民眾預先向動物醫院洽詢相關手術收費標準及報名，犬貓實施絕育手術需攜帶飼主身份證影本正反面並詳實填寫申請文件，事先替犬貓完全禁食、禁水，減少手術風險，補助數量有限，經費用罄截止，報名從速。

7家參與絕育活動的動物醫院名單如下：

動物醫院 地點 電話

水上動物醫院 嘉義縣水上鄉中山路二段998號 05-2602261

大和動物醫院 嘉義縣中埔鄉中山路五段862號 05-2302629

朴子動物醫院 嘉義縣朴子市大鄉里大槺榔995號 05-3790010

汪汪動物醫院 嘉義縣民雄鄉福樂村埤角1-20號 05-2214780

強生動物醫院 嘉義縣溪口鄉中正路69號 05-2691072

維醫動物醫院 嘉義縣民雄鄉建國路二段148-6號 05-2216160

鴻昌動物醫院 嘉義縣民雄鄉建國路二段185之13號 05-2268359

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