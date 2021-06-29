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社會 社會焦點 保障人權

疫情沒啥車油門一拜！台中大取締揪「超速1.6萬件」　罰1974萬↑

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲交通大隊實施專案期間共取締超速違規1萬6千餘件。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

中央宣布三級警戒後，民眾減少出門，但台中市警局交通大隊發現，疫情期間雖車流較少，汽機車行駛速度整體卻有上升趨勢，進而造成交通事故，因此於21日至27日實施取締超速專案勤務，1周內共取締違規1萬6千餘件，若以每件罰款1200元計算，開罰金額逾1974萬元，交通大隊提醒用路人，近日天氣不穩定，須減速慢行，安全行車才是回家唯一的路。

台中市警局交通大隊表示，專案期間針對轄內肇事熱點加強機動測速照相取締，21日至27日共取締超速違規1萬6458件，全般交通事故發生899件、死亡1人、受傷532人、A3事故467件，但相較前一周全般事故減少311件，死亡減少3人，受傷減少269人，A3事故減少113件，顯見大執法專案已有成效。

交通大隊大隊長陳松寅說，警方執行移動式測照勤務目的並非以取締案件為首要目標，而是期望透過執法手段，教育駕駛人養成遵守速限的習慣，進而達到防制事故的目的。執勤時均要求同仁開啟警示燈，提高見警率，執行測速地點前方亦會擺設警52測速取締標誌提醒民眾。

另外「違反道路交通管理處罰條例統一裁罰基準及處理細則」第12條第1項第11款雖規定超過速限未達10公里得實施勸導，仍請駕駛人遵守速限行駛。

交通大隊提醒，最近天氣不穩定，下雨天行車視線不佳，加上路面濕滑，如遇突發事故需要較長的反應時間及反應距離，建議用路人減速慢行，降低事故發生機率及傷亡程度。

交通大隊表示，為維護交通安全，專案結束後仍會維持一定執法強度，針對轄內事故熱點不定時及不定點強化機動測照，提醒駕駛人切勿有僥倖心態而有違規行為，安全行車才是回家唯一的路。

大同大同國貨好～～～

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