日贈AZ疫苗遭疑未授權　李德維：政府隱匿是因為要大內宣

▲立委李德維施政總質詢。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

日本廠6月4日捐贈台灣的124萬劑AZ疫苗遭指未列於世界衛生組織（WHO）緊急使用清單，引發熱議，對此，國民黨立委李德維表示，不相信以日本人做事之嚴謹，會忽略或故意不告知我們，「至於政府為何要隱匿？因為要大內宣啊！」

日前指揮中心發言人莊人祥證實，受贈的這批疫苗確實還未獲得WHO的緊急使用認證，但並非疫苗使用的必要條件。對此，李德維表示，公開透明是對政策最基本的要求，但民進黨政府只希望選民感恩、換臉書頭貼，不希望大眾思考、檢討政策得失。「詐騙集團的手法，就是要讓你的感性壓過理性，騙錢的如此，騙票的亦然。」

李德維指出，他並非指日本贈送的AZ疫苗品質有問題，但有上百民眾在施打疫苗後猝死，僅管相驗結果大多與疫苗無關，「多少長輩為此天人交戰？要不是網路鄉民熱議，指揮中心只怕還不打算揭露。」

根據6月16日更新的WHO Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ evaluation process(列管新冠疫苗緊急使用名單)，AZ日本廠疫苗授權狀態仍為「Ongoing」，授權日期則註記「Anticipated date will be set once all information has been received（等補齊資料後確認預定日期）」。

不過，指揮中心日前也解釋，列為WHO的緊急使用清單並不是各國疫苗使用的必要條件，莫德納疫苗當時也還未列入WHO的清單，就已通過美國FDA的使用授權，而AZ日本廠的疫苗在輸入台灣之前，就已送件給食藥署進行審查，並通過授權。

▼日本廠AZ疫苗尚未通過WHO緊急使用清單。（圖／翻攝WHO官網）

