日贈AZ疫苗遭疑未授權　李德維：政府隱匿是因為要大內宣

▲立委李德維施政總質詢。(圖/記者李毓康攝)



記者杜冠霖/台北報導

日本廠6月4日捐贈台灣的124萬劑AZ疫苗遭指未列於世界衛生組織(WHO)緊急使用清單,引發熱議,對此,國民黨立委李德維表示,不相信以日本人做事之嚴謹,會忽略或故意不告知我們,「至於政府為何要隱匿?因為要大內宣啊!」

日前指揮中心發言人莊人祥證實,受贈的這批疫苗確實還未獲得WHO的緊急使用認證,但並非疫苗使用的必要條件。對此,李德維表示,公開透明是對政策最基本的要求,但民進黨政府只希望選民感恩、換臉書頭貼,不希望大眾思考、檢討政策得失。「詐騙集團的手法,就是要讓你的感性壓過理性,騙錢的如此,騙票的亦然。」

李德維指出,他並非指日本贈送的AZ疫苗品質有問題,但有上百民眾在施打疫苗後猝死,僅管相驗結果大多與疫苗無關,「多少長輩為此天人交戰?要不是網路鄉民熱議,指揮中心只怕還不打算揭露。」

根據6月16日更新的WHO Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ evaluation process(列管新冠疫苗緊急使用名單),AZ日本廠疫苗授權狀態仍為「Ongoing」,授權日期則註記「Anticipated date will be set once all information has been received(等補齊資料後確認預定日期)」。

不過,指揮中心日前也解釋,列為WHO的緊急使用清單並不是各國疫苗使用的必要條件,莫德納疫苗當時也還未列入WHO的清單,就已通過美國FDA的使用授權,而AZ日本廠的疫苗在輸入台灣之前,就已送件給食藥署進行審查,並通過授權。

▼日本廠AZ疫苗尚未通過WHO緊急使用清單。(圖/翻攝WHO官網)