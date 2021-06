記者柯振中/綜合報導

日本先前贈送台灣124萬劑AZ疫苗,不過依照世界衛生組織(WHO)發布的緊急使用名單資料,這批疫苗還沒被列入使用清單。對此,指揮中心發言人莊人祥回應,這批疫苗確實還沒獲得WHO的緊急使用認證,但是否列在WHO的緊急使用清單,不是必要條件。

根據世界衛生組織16日更新的清單中,這批疫苗的授權日期上,寫著「Anticipated date will be set once all information has been received(等待資料備齊)。」

對此,莊人祥則說,這批疫苗的確還沒被列入WHO的緊急使用清單,但「被列入WHO緊急使用清單」並非疫苗使用的必要條件。

莊人祥表示,日本捐贈的疫苗來台前,日方厚生勞動省5月21日核准EUA,也有送件到國內食藥署審查,已有通過授權。

