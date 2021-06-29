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《自然》期刊：mRNA疫苗免追打　2條件免疫力最久可達一輩子

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲外界關注莫德納和BNT疫苗是否為業界最佳。（圖／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

COVID-19疫苗保護力和持久性在問世以來即不斷受到質疑，此前加州大學的研究結果顯示，接種過2劑mRNA疫苗後，在人體內的保護力或會隨時間下降，需再追加一劑；然而權威期刊《自然》28日刊出的研究顯示，輝瑞（BNT）和莫德納的mRNA疫苗，或可以在人體內產生長久的免疫作用，並從而建立起強大的體液免疫力。

綜合《紐約時報》及發表於《自然》的研究報告，該研究找來41名受試者，其中包括8名先前曾染疫的人，其餘則是已接受2劑BNT或莫德納疫苗接種的個案，並分別對他們進行採樣檢驗，結果顯示這2款疫苗在人體內的保護力能長達數年。項目負責人之一、華盛頓大學免疫學家艾貝迪（Ali Ellebedy）則表示這是一個好徵兆。

根據研究結果，在骨隨中的免疫細胞能長期持有「對病毒的記憶」，並能夠持續產生抗體以避免再次感染COVID-19。艾貝迪和團隊在這項研究中的目的就是檢視這些具有記憶力的細胞，免疫細胞在淋巴結中被訓練成能夠識別並消滅病毒；研究指出人體在接種疫苗或感染後，淋巴結內一個特殊的組織稱為「生發中心」（germinal center），可以將組織想作B細胞的菁英學校，B細胞就在這裡集合並學會辨別病毒序列。

結果顯示，接種第一劑BNT或莫德納疫苗的15周以後，淋巴結中的生發中心仍具有高活動力，裡頭的學會辨別病毒的B細胞也沒有減少。「接種後免疫反應還能持續近4個月的事實，是一個非常、非常棒的徵兆」，艾貝迪指出一般而言，生發中心會持續1到2周的免疫高峰，隨後就會開始出現下降。

亞利桑那大學免疫學家巴塔查瑞亞（Deepta Bhattacharya）則表示，「通常在4到6周後，記憶病毒的B細胞就已所剩無幾」；然而由mRNA疫苗刺激過後的生發中心內，還能夠繼續維持數個月，「在多數人身上也沒有下降情況。」

不過報告中提及「例外」，即仍有族群可能需要再追加一劑，老年人、免疫系統虛弱的人，還有服用藥物抑制免疫系統的人均被認為可能需要「再刺激」。染疫過後痊癒並接種疫苗的人，則可能永遠不需要再追打疫苗。

艾貝迪及團隊的研究中僅針對mRNA疫苗的莫德納和BNT，並未測試過嬌生（Johnson & Johnson’s）疫苗，而研究顯示mRNA疫苗效果會更佳。

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