高雄「裸拍女王」33種調教項目表曝光　膝蓋以上是大忌

記者陳俊宏／綜合報導

29歲崔姓女子站在高雄市三民一分局哈爾濱派出所門口，戴著粉紅色口罩，打開駝色外套，由34歲台中市林姓員警男友拍下爆乳全裸照，還上傳推特供網友瀏覽，引起警方震怒。而她自稱「調教女王」，還提供33種調教項目，並強調「不可隨意觸碰女王膝蓋以上，這是大忌」、「新手先做功課」。

崔女將裸照上傳推特後，引起瘋傳遭網友檢舉，經警方通知她和林男到案。兩人供稱，林員到高雄找心情不好的崔女喝酒，酒後行經哈爾濱派出所時，她一時興起提議到所前拍裸照，訊後被依妨害風化、侮辱公署罪偵辦。

▼崔女（紅圈）林男（箭頭）一起到案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而崔女在推特自稱調教女王，26日還PO文指提供33種調教項目，包括主僕、命令、鞭打、羞辱、打巴掌、吐口水、戀足、窒息、踢踩踹等。她說，「以上項目在預約時間內都可選擇不加價」、「完整調教至少預約2小時、體驗1小時」、「不可隨意觸碰女王膝蓋以上，這是大忌」、「新手先做功課」。

林員一案經曝光後，台中警方28日立即召開人評會，認定林的行為嚴重影響警譽，祭出一大過處分，並列管加強輔導、管考。

▲▼崔女在推特貼出在警局前的全裸照，還PO出「調教項目表」。（圖／翻攝崔女推特）



不過，警方還查出，崔女推特內有多張露點、撫摸男子下體的不雅照片，均未打馬賽克，且近日發布的裸照比對地點後發現，竟是位於台中七期豪宅區以及附近一家知名燒烤店門前。另外，她也被發現，有身穿警察制服袒胸露乳的照片，且制服的擁有者就是林男。對此，林也坦承在台中的照片是他拍攝。

台中警方表示，根據照片資訊，確認地點就是台中西屯區朝富路、市政路附近。目前崔女與林男還在高雄，後續將通知兩人來台中到案說明，全案將依妨害風化、散布猥褻物品罪方向偵辦。