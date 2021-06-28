三級警戒延長　國家重要民俗「口湖牽水狀」宣布今年停辦

▲「口湖牽水狀」2008年登錄為雲林縣無形文化資產，更於2010年7月獲得文化部指定成為國家級無形文化資產及重要民俗活動，至今已有176年歷史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣口湖鄉，國家級無形文化資產及重要民俗活動「口湖牽水狀」已176周年，原訂7月16、17日舉行，雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，因應疫情三級警戒延長，主辦廟宇金湖萬善爺廟、下寮仔萬善爺廟及蚶仔寮萬善爺祠幾經考量，決定承襲「牽水狀」人道關懷以及居安思危的精神，配合防疫原則取消祭典儀式。

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▲挑飯擔祭祖靈、放水燈、牽水狀及追思會等超渡科儀活動，表達對先民受災的追思、對祖先的慎終追遠、對土地的緬懷祈福及居安思危精神的傳承。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今年停辦是繼2003年SARS疫情後第2次停辦。「口湖牽水狀」的系列祭典由來，係根據記載清道光二十五年（西元1845年）農曆六月初六大雨不停，初七忽然狂風大作加上暴雨襲擊，奪走口湖、四湖沿海地區數千人的性命，因此後人每年農曆6月7、8日於口湖鄉、四湖鄉舉行舉行盛大的祭典，緬懷水災罹難的先民。2008年登錄為雲林縣無形文化資產，更於2010年7月獲得文化部指定成為國家級無形文化資產及重要民俗活動，至今已有176年歷史。

▲萬人塚點燈追思會，表達對先民受災的追思、對祖先的慎終追遠、對土地的緬懷祈福及居安思危精神的傳承。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府文化觀光處說明，「口湖牽水狀」每年都由口湖鄉、四湖鄉的金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟辨理相關的祭典儀式，例如挑飯擔祭祖靈、放水燈、牽水狀及追思會等超渡科儀活動，表達對先民受災的追思、對祖先的慎終追遠、對土地的緬懷祈福及居安思危精神的傳承。

▲挑飯擔祭祖靈、放水燈、牽水狀及追思會等超渡科儀活動，表達對先民受災的追思、對祖先的慎終追遠、對土地的緬懷祈福及居安思危精神的傳承。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

觀光處指出，在新冠肺炎肆虐全球之際，所造成的死亡與恐懼更甚以往，成為全球人類共同的災難記憶，而透過這項重要民俗的舉辦與停辦，讓大家一起面對與思考環境、生態與人類共生的重要命題。

▲「口湖牽水狀」每年都由口湖鄉、四湖鄉的金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠及下寮仔萬善爺廟辨理相關的祭典儀式，例如挑飯擔祭祖靈、放水燈、牽水狀及追思會等超渡科儀活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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