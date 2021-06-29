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機場驚見人肉球！大學生3天出不了澎湖癱地睡　網曝慘照：逃難？

▲▼機場驚見人肉球！大學生3天出不了澎湖癱地睡　網曝慘照：逃難？（圖／翻攝臉書／澎湖大網聚）

▲台澎往返一位難求，機場驚見旅客趴地睡覺排隊（圖／翻攝臉書／澎湖大網聚）

網搜小組／許力方報導

全國三級警戒持續，還出現了Delta變種病毒，澎湖航線一天僅剩4個航班，導致一票難求，近日陸續出現人潮，許多大學生、軍人、工作者要返鄉回台灣，卻買不到機位，每天約有150人等待候補，一早就到機場排隊，有居民曝光慘況痛批，「現在是逃難？」有老人家只因接到來澎湖的工作，卡了5天回不了家，還能見不少旅客直接抱著行李箱睡在地上。

澎湖旅遊處表示，台澎海空交通受疫情影響大幅減班，海上交通已停航，至於航空只有2間公司，一天只飛4班次，台北、台中各一班，高雄維持2班，每天入境旅客約300人左右。有民眾25日就向媒體投訴，要回台灣買不到機票，一路到月底都沒有機位，加上這幾天大學生放暑假要返鄉回本島，27日開始就出現不少人潮在機場大廈外排隊等候補。

▲6月1日澎湖啟動入境全面快篩 。（圖／民眾提供）

▲6月1日澎湖啟動入境全面快篩 。（圖／民眾提供）

▲6月1日澎湖啟動入境全面快篩 。（圖／民眾提供）

有網友27日在臉書發文抱怨，「有人每天來已經排3天…早上5點來前面已有人排了！」「台北的朋友，我想回家。早上7:10我在澎湖機場等機場開門。」甚至有網友拍下28日清晨4點多機場外的慘況，驚呼「現在是無政府狀態嗎？還是逃難？」這些躺在機場外的人，並非往返台澎觀光旅遊，要離開卻因怕造成防疫破口，被迫睡在地上。

網友聲稱，其中有7、80歲老人家只是接到一個工作，結果卡了5天回不了家；有小姐因貓咪骨折要到台灣救治；有人來醫院修裡醫療設備，結果卡住4天，質疑「他們是要出澎湖，不是要進澎湖……難道不能有變通解決方案嗎？」

旅遊處指出，2家航空使用ATR小型飛機載運旅客，但一到周休假日就會出現一票難求的情況，雖然登記候補，也只能滿足少數需求，無形中排擠了原本定期看診或洽公的民眾，為因應交通需求，處長陳美齡指出，高馬航線的台華輪29日開航的航次除了高雄往馬公只載貨不載人，馬公返回高雄可載貨載客，舒緩部分旅客，另外，為協助疏運，29日華信航空增開AE345高澎13:00，AE346澎高14:30。

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