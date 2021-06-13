新冠疫情影響離島貨運　澎湖減班台南貨物寄不出

▲新冠肺炎疫情離島航班減少，影響離島貨物運送，台南市議員李啟維指出，13日上午接到民眾陳情，因立榮航空航班貨物已滿，欲寄往澎湖貨物不能寄，民眾心急如焚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情離島航班減少，影響離島貨物運送，台南市議員李啟維指出，13日上午接到民眾陳情，因立榮航空航班貨物已滿，欲寄往澎湖貨物不能寄，他馬上向台南機場航空站反映，航空站表示因有1艘跑澎湖的船沒有開，所以在班機減班下，才會有這種情況，會儘量協調處理。

火炬勵進會陳宏仁理事長向李啟維議員陳情表示，他們按照航班時間到了台南機場寄貨，可是貨已經滿了不能寄了，大家在機場大排長龍心急如焚，因為這些寄往澎湖的貨很多都是農產品，有時效性，會壞掉不能久放，才打電話求援。

李啟維說，當他接到電話馬上和機場聯絡，機場航空站運輸課表示，今天剛好有一艘船沒有跑，加上疫情期間每星期只有3航班，又逢端午節連續假期貨可能較多，才會造成塞車，實在抱歉，他們會盡力協調處理解決。

李啟維除感謝航空站的辛苦之外，也希望台南市府也能多加關心，因為台南和澎湖的地緣關係，有很多的貨物往來，有鄉親寄送來自於台南各地的農特產品，政府應協助兩地「貨暢其流」帶動經濟發展。

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