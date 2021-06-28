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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市確診數減少　柯文哲：可公布確診者「發病前3天足跡」

記者袁茵／台北報導

台北市議會財建委員會28日要求四大公司、台北市政府相關局處備詢，台北市議員許淑華質疑，為什麼疫調資料不主動公布，足跡也不上傳到衛福部疾管署網站？台北市衛生局表示，內部討論是「20例以上」才公布。針對北市衛生局的說法，台北市長柯文哲28日下午澄清，是「20例以下」才公布，現在案例少，這一兩天可以開始來公布，確診者發病前3天足跡。

針對北農、環南市場確診數部分，許淑華質疑，為什麼北市都不主動公布資料，得要議員來追？她調資料發現，北農確診數可能達89人、環南市場53人，為什麼相關數字都不公開？也不上傳到衛福部疾管署公布足跡。而台北市衛生局疾管科長余燦華則說，都有在做疫調，不過內部討論「20例以上」才公布，並非蓋牌。

台北市政府28日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自召開，並對北農確診案例、Delta變種病毒侵台、北市2市民與疑似感染Delta病毒確診者接觸、丁守中赴振興醫院打疫苗爭議等議題做回應。

針對所謂「內部討論20例以上才公布」的言論，柯文哲說，是「20例以下」，北市最嚴重的時候，一週確診案例達到1200例，當時他認為一定有很多黑數，且若當北市一週確診者達千名，公布足跡已沒有意義，甚至公布足跡後，會讓民眾誤以為「沒去這些地方，就沒被感染」，這是一種「假象安全感」。

柯文哲指出，北市都有在做疫調，如果沒有做的話，確診數不會自動自發減少，面對現在確診案例數減少，「我想這1、2天就可以開始公布發病前3天足跡」，不過若超過14天就會拿下來，因為沒必要放在上面製造恐慌。

柯文哲強調，當確診案例少時，公布足跡才比較有意義，但一週達到千人以上，「公布那個幹什麼？只是製造混亂，一點意義都沒有。」

而台北市政府發言人陳智菡也補充，在議會答詢的部分應有錯誤，內部討論是「20例以下」，並非「20例以上」。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／台北市政府提供）

▲▼台北市疫情記者會，市長柯文哲，副市長黃珊珊。（圖／台北市政府提供）

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