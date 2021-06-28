快訊／新北今增33例「烏來首度出現2例」　各區染疫數曝光

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心28日公布國內新增60例COVID-19本土個案，以新北市33例最多，市長侯友宜召開防疫記者會公布各行政區染疫情形，包括三重、板橋各5人，蘆洲4人、土城、新店、中和、新莊各3人，泰山、烏來各2人。

針對烏來地區首度出現確診個案，侯友宜表示，是一名91歲醫院阿嬤及照顧者確診，屬於院內感染，因居住地在烏來，所以被列為烏來確診。

指揮中心表示，個案分佈以新北市41例最多，其次為台北市33例、台南市8例、桃園市3例，屏東縣、南投縣及新竹市各1例；其中60例為已知感染源、2例關聯不明、26例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,266,904例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,250,863例排除)，其中14,634例確診。自2020年起累計632例COVID-19死亡病例，其中624例本土，個案居住縣市分布為新北市319例、台北市243例、基隆市20例、桃園市17例、彰化縣10例、台中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲侯友宜召開防疫記者會。（圖／新北市政府提供）