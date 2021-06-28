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陳怡君爆北市府累計115例確診　「衛生局33人最多」警察局也有28例

▲▼台北市議會,市議員陳怡君。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員陳怡君。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前爆出駐衛警確診，不過台北市議員陳怡君28日爆出，北市府員工共115人確診，其中衛生局有33人居冠，質疑市府資訊不透明，造成員工人人自危是事實，要求落實疫調足跡公開透明。

陳怡君28日表示，台北市政府一名11樓的駐衛警於6月20日確診新冠肺炎，引發各界高度關注，不過台北市政府僅匡列13人，並反擊盼勿製造恐慌；然而北市府確診人數到6月23日統計已高達115人，其中以衛生局33人最高、警察局28人居次、北捷12人第三，北市資訊不透明，造成員工人人自危是事實，要求落實疫調及足跡公開透明，讓員工安心上班。

陳怡君表示，北市新冠肺炎疫情嚴重，但台北市迄今未比照其他縣市作法公開確診者足跡，致民眾無從防範，甚至在各級民代告知疫情時，市府副發言人還反擊要民代不要製造恐慌，事實上造成民眾恐慌的，不是揭露資訊，正是市府的資訊不透明。

陳怡君表示，這陣子一直接獲市府員工爆料，指相關單位都有同仁確診，但高層始終不願說明，任由員工自行揣測。有些基層公務員，正因為府內蓋牌疫情資訊，在求助無門之下投訴1999，卻依然得不到正確資訊，且未被重視，另基層公務員感嘆，市府草菅人命。

根據陳怡君索資資料顯示，北市府至6月23日截止，共115人確診，其中以防疫第一線的衛生局確診人數最多，高達33人，其次是警察局28人確診，第三名則是台北捷運公司12人確診，此外環保局也有10人確診。

陳怡君強調，「資訊公開透明是預防病毒擴散的重要一環」，市府115人確診不是個小數字，市府員工人心惶惶也是事實，公布這些資料也不是要引起恐慌，而是要提醒市府做好相關疫調，並讓員工得知內部情況，才能做好防範，杜絕病毒傳染。

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