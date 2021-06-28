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南山人壽放寬癌症理賠認定　 門診治療「視同住院」！

病房,病床。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲南山人壽放寬癌症理賠認定。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）衝擊醫療量能，癌症病患若因疫情改變治療方式，有壽險業者放寬理賠標準，「門診治療視同住院」。

南山人壽今（28）指出，據衛生福利部公布最新109年國人死因統計結果，癌症已稱霸10大死因首位長達39年，癌症死亡人數更比排名第2位的心臟疾病死亡人數高出1倍，達5萬多人，因應近期疫情嚴峻，在理賠服務方面放寬認定，「倘客戶因疫情影響致由原住院改為門診治療，則將該門診治療視同住院」；雖然癌症每年奪走數萬條國人的寶貴生命，是不可輕忽的健康殺手，但南山人壽強調，值得慶幸的是，隨著醫療科技的進步、民眾健康管理意識的提升，根據衛福部最新統計資料發現，癌症標準化死亡率正逐年下降，自2009到2019年間75歲以下國人癌症平均生命年數損失更縮短了1.8年，顯示癌友的生存時間變長，藉由健康促進和妥善的醫療照顧，不再是不治之症。

隨著罹癌後生存時間變長，意味著後續所需要的醫療資源與居家照顧時間增加，因此，南山人壽建議國人，為維護健康的身體和有品質的生活，除了要定期做癌症篩檢，維持規律運動與健康飲食，更要預作保險準備，投保時可以從4項保險保障中，針對不同階段的需求，在可負擔的預算下靈活選擇搭配。

第一，選擇專門承保惡性腫瘤的「癌症險」；癌症險除了有一筆給付的類型，還有針對癌症療程階段的分項給付，例如癌症門診、癌症住院、癌症手術及癌症化放療費用等。此外，建議民眾也可以優先選擇外溢型的保單，達到健康促進與保險保障的雙贏。以女性乳癌為例，女性乳癌高居女性國人10大癌症死因第3位，而「南山人壽美力相守癌症定期健康保險」正是特別為女性打造的專屬癌症外溢保單，透過「雙重外溢」獎勵機制，鼓勵保戶維持健康，除提供最高年繳應繳保險費10%之「健康促進回饋金」外，保戶若進行乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌等四大「指定癌症篩檢」或11項「指定疫苗接種」時，可額外獲得年繳應繳保險費2%之「防疫保健回饋金」，鼓勵女性做好自主健康管理，提高癌症風險意識。

第二，運用「重大疾病險」補強保障內容；重大疾病險涵蓋7項重大疾病，「癌症」也在內，並有重度與輕度之分，重大疾病險之理賠通常為一筆給付，能夠作為民眾及時的經濟支持，建議與癌症險相互搭配補強保障。

第三，建構基本的「住院日額醫療險」；住院日額醫療險包含終身險、定期險等多樣化型態，以住院為理賠條件，不論是因意外、疾病、癌症導致的住院都能理賠，民眾可以從基本的住院日額醫療險架構起因應疾病風險的基礎保障。

第四，「實支實付保障」減輕高額醫療自費費用負擔；實支實付的保障針對住院或條款約定之門診期間的實際醫療費用，包含癌症住院治療中所需的自費項目，可於限額中採實支實付理賠，有助病友減輕醫療自費費用的負擔。

疫情嚴峻，南山人壽強調，倘若保戶經醫師診斷必須住院治療，但因醫院滿載而改採門診方式進行診療者，將視同住院認定核算住院醫療保險金，用實際行動給予保戶支持力量，最後也提醒，想要遠離疾病威脅，最重要的是定期篩檢，並且維持健康的生活習慣，現階段民眾防疫宅在家，除了跟著線上影音做居家運動，南山人壽也鼓勵民眾透過「BAM活力洋溢APP」的步數、動態卡路里、睡眠時數、BMI及靜止心率等5項指標了解生理年齡的變化。

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