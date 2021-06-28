美中俄拉鋸／拜登玩「兩手政策」　張亞中：中美有4種合作可能性

▲拜登出席北約高峰會 。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

美國總統拜登剛結束「反中聯盟」之旅，看似處處反中挖盟友。英媒《金融時報》23日報導指出，華府釋出訊息，希望在G20峰會期間與中國大陸舉行高層會晤。面對拜登兩手政策，台灣學者張亞中接受《ETtoday新聞雲》訪問時分析，面對崛起的中國大陸，美國「聯盟反中」、「利益合作」兩種策略必須兼顧，畢竟美中在國際各議題領域依然有高度競合關係，無法一刀切斷乾淨。

▲拜登玩兩手政策，「結盟反中」又希望能「利益合作」。（圖／路透社）

不同於川普單打獨鬥作風，拜登是採取「結盟政策」圍堵中國大陸。隨著美國疫情緩和，振興國內任務達標後，恢復盟邦關係成為下階段目標。據了解，20國集團（G20）外長會議將於七月初在義大利舉行，英媒消息稱，美中雙方現正討論美國國務卿布林肯與中國外長王毅屆時舉辦會談的可能性。另有消息指出，拜登政府也希望在今夏派出副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）出訪中國大陸。

對此，台大前政治系教授、孫文學校總校長張亞中表示，儘管美國民主黨跟共和黨都在遏制中國大陸崛起，並且向全世界塑造打壓反華形象。另一方面，像是經貿合作、氣候合作等國際議題還是得跟中國大陸合作。

▲張亞中分析，美中不可能一刀切，在某些利益合作上還是要對話。（圖／記者曾俊豪攝）

美國如此矛盾心結，注定中美關係會更波折。張亞中進一步說明，「美國必須兩種策略都要顧及，即使在冷戰的時候，美國跟蘇聯還是經常有對話，如今不可能跟中國大陸一刀兩斷得乾乾淨淨。」

張亞中說，現階段就政治和軍事方面，美方希望完全的遏制中國大陸科技發展。但只要不會影響到美國的核心利益，某些高科技的產品還是會合作。

未來，中美之間有四種可能合作情況。張亞中說，第一是周邊利益，第二是普通利益，第3是重要利益，第4個是核心利益。其中，「核心利益或重要利益，像是高科技經濟，絕對寸步不讓。普通跟周邊利益可以坐下來討論，合作一下。」

▲政治大學國際事務學院全球及區域風險評估中心主任黃奎博。（圖／記者任以芳攝）

接受《ETtoday新聞雲》記者訪問的政治大學國際事務學院全球及區域風險評估中心主任、外交學系副教授黃奎博也指出，目前美中關係在各議題領域是合作、競爭還是衝突，多由美方主動發布與詮釋，中方也不會故意避而不談。

黃奎博指出，由此可推斷，拜登政府目前不可能由競爭/衝突占比高的雙邊關係轉向合作/競爭，而中共的應對也在美國預期且可接受的程度內，所以看似「華府主動、北京回應」的互動模式會再繼續一段時間。

至於，當華府與北京又開始接觸對話後，中美企業是否能喘口氣？黃奎博認為沒這麼輕鬆，美國「對中鷹派」以及反中民意對於拜登政府的制約力量還在，所以許多企業對於中美「政經脫鉤」的期望目前難以實現。