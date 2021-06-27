Delta病毒症狀「兩痛一水」！專家曝判別辦法　4類人應做定序

▲Delta病毒株入侵屏東社區，至今引發12人群聚感染，當地快篩站湧入民眾。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者賴文萱／台北報導

Delta病毒株入侵屏東社區，至今引發12人群聚感染，指揮官陳時中今在記者會中表示，研判群聚12人都是Delta病毒株。台大公衛學院流病與預醫所教授陳秀熙表示，Delta病毒傳播力更強，且跟Alpha病毒症狀不同，主要會出現頭痛、喉嚨痛及流鼻水，但不一定會發燒，建議TOCC要加強查問「兩痛一水」，另針對4類人也可精進做基因定序防範。

陳秀熙指出，最初在印度發現的Delta病毒傳播力是英國發現的Alpha病毒之1.6倍，所以若要防範此病毒在社區傳播擴大，最重要就是篩檢要快，個案疫調也要快，才可圍堵。

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▲陳秀熙建議，TOCC要加強查問「兩痛一水」，民眾可以就有沒有跟可能接觸者接觸或曾去過高風險地區來判斷。（圖／記者陳崑福翻攝）

然而，Delta病毒跟Alpha病毒出現症狀不太一樣，染疫後不一定會發燒，反而會出現頭痛、喉嚨痛、流鼻水，根據國外研究，40歲以下有2/3、40歲以上有1/2的人都會頭痛。

由於Delta病毒症狀跟一般感冒症狀類似，陳秀熙建議，機場防疫人員或醫院TOCC要加強查問「兩痛一水」，民眾可以就有沒有跟可能接觸者接觸或曾去過高風險地區來判斷，若有的話，出現以上症狀要有很高的警覺。

至於境外移入部分，目前政府已要求入境後一律要入住檢疫旅館，若民眾在這之中出現類似症狀，同樣也要趕快通報跟做PCR篩檢。

▲防範Delta病毒入侵，基因定序很重要，陳秀熙建議針對4類人應該都要做。（圖／記者陳崑福翻攝）

陳秀熙進一步指出，防範Delta病毒入侵，基因定序很重要，建議針對4類人應該都要做。第一，是打過疫苗2次還產生感染者，要靠定序才能區分無法防止染疫的原因；第二，是再感染者，若曾確診，但又二度感染，也要透過基因定序去追查是否有變異株存在。

第三是已經有群聚傳播的地區，以目前來說，就是屏東社區及北農等，快篩陽性透過做定序，可以很快監測是否出現變異株的威脅；第四則是境外移入個案，因為目前已有92國有出現Delta病毒，以可行性來看，沒辦法針對那麼多人都做，建議每5位就抽做定序，透過定期監測，防止變異株再入侵，引起像屏東這樣的群聚感染。