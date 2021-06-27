加強國境防堵Delta病毒　鄭文燦：機場人員100%都要打疫苗

▲加強國境防堵Delta病毒，市長鄭文燦認為：以PCR檢測優先，機場人員100%都要打疫苗。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

境外Delta變種病毒已襲台，桃園是國門之都，如何加強國境對病毒的防堵？市長鄭文燦27日於市府防疫說明會中指出，國境落實病毒的防堵，宜採高強度的管制與保護措施，管制方面以PCR的檢測優先，保護則是機場的從業人員要100%都要打疫苗。

鄭文燦說，國境的防疫是非常重要的關卡，他一開始就主張國境應該是高強度檢疫、高強度保護。桃園在居家隔離的政策上應該是領先全國，一開始採取一採，居隔結束前要做二採，所以二採PCR的政策應該是重點。對於之前有很多人主張入境用快篩，快篩主要的問題在於偽陽性、偽陰性，所以如果要做，應該是要做PCR，不管是做一次、兩次，都要做PCR才是準確的。

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因此，主張用快篩取代PCR，他認為是比較不正確的，尤其是國境的管制應該是PCR的檢測優先，至於說要做一次或兩次，如果以14天的隔離期來說，做兩次並沒有困難，進來一次、出去一次，應該是可以的，這個部分在國境的防衛上應該越嚴格越好。

第二個部分是國境的保護也要越嚴格越好，現在疫苗的施打率大概只有3分之1，目前國境的工作人員有3萬5000人，很多人還沒打到，希望也能夠讓機場的從業人員100%都要打疫苗，這樣才是保護國境的最好的方式。

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