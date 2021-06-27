侯友宜語重心長！中央不甩入境普篩　他已連續3天提醒Delta病毒

記者陶本和／台北報導

中央流行疫情指揮中心27日公布國內新增88例本土病例，以新北市41例最多，市長侯友宜召開防疫記者會公布各行政區染疫情形。有關Delta病毒入侵，在國家邊防入境普篩的問題上，副市長劉和然坦言，侯友宜心情上有點難過，難免有氣憤，六月已連三天提醒中央。

針對入境普篩的問題，侯友宜表示，他說該說的話，做自己該做的事情，他會全力以赴。劉和然則補充說明，去年防疫以來，一直搭配中央、協助中央，上下一條心，共同防疫，昨天市長的談話有媒體說市長生氣，其實侯友宜是語重心長、苦口婆心。

劉和然說，侯友宜心情上有點難過，難免有些氣憤，不是沒有提醒，不是沒有預告，因為只要阻絕於境外，把這些做好，病毒就不會進入到境內。

劉和然表示，侯友宜看到很多市民得到重症、死亡，這些本來可以不要發生，但就是發生了。他呼籲中央，把做事情的態度拿出來，去年三月疫情剛來，市長一直跟中央單位說，把口罩戴好，但中央花了心思，要健康的人不必戴口罩，做了多少哏圖批評新北市長說錯了。

對於疫苗的問題，劉和然也指出，侯友宜拜託大家不要刁難，結果看到很多企業朋友，宗教團體說要協助購買疫苗，中央不是拿程序來擋，讓疫苗無法進來；而最近Delta病毒的問題，中央也不是只有一次國門沒有守好，雙北跟很多縣市受到衝擊，侯友宜從6月連續三天提醒，雖然雙北是重災區，但國際已經不一樣了，又是苦口婆心，結果這次病毒進來，在屏東才開始做入境全面普篩。

▲新北防疫0627。（圖／翻攝直播）

