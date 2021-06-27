話才說4天…「Delta已在屏東」！毒物專家籲做3件事：我們承受不起

▲Delta病毒入侵！屏東枋山大消毒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

屏東祖孫從秘魯境外移入感染Delta病毒，整起群聚擴散12人！毒物專家招名威23日才在粉專警告「不能讓印度病毒進來」，豈料一轉眼已經在屏東了，「堪稱是從武漢出來後最會鑽漏洞的一株變異病毒」。他認為，病毒已經在家門口，太過擔心也沒用，唯獨做好3件事，否則後果「我們承受不起」。

招名威23日才在粉專PO文「印度病毒是否會進到台灣來還是個未知數」，強調不能讓它進來，沒想到才過4天Delta病毒已經入侵屏東了，無奈「真的很厲害，堪稱是從武漢出來後最會鑽漏洞的一株變異病毒。」該病毒傳播力比英國變異株高出60%，潛伏期只有3天，比過去的5～10天更快。根據BBC的統計數據指出，武漢原始病毒株1個確診者可傳2.6人、美國1人傳3人、英國可傳染5人，印度最高則可傳至8人。

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▲除了做好自我防護措施外，接種疫苗也相當重要。（示意圖／記者湯興漢攝）

招名威說，在台灣因為疫苗覆蓋率還不高，看不出差異，但在施打率高、已快達到全體免疫的國家中，就會發現病毒還是可從已施打者中找出一條傳播縫隙，去感染未施打族群，且速度還很快，其中以色列、美國、英國無一倖免。

以色列的「有效疫苗」為全球覆蓋率最高，第一劑61.1%、第二劑57%，招名威說，以色列從上個月開始，甚至已擴大接種台灣尚未編列類別的12～15歲青少年，但儘管如此也抵擋不了Delta病毒入侵，「從6/21開始每天都是呈現確診數量破百的情形，問題是他們不用戴口罩。」

「現在病毒已經在我們家門口了，說真的，太過擔心也沒用！」招名威強調，除了做好個人防護外，不群聚也相當重要，再來則是疫苗來了就打，別再挑三揀四了。他也期盼政府不分中央地方，都能加強防堵、精準疫調，直呼「別再來一個華航機師和獅子王，我們承受不起的。」