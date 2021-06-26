LIVE／北市確診+30！印度Delta變異株入侵　柯文哲最新說明

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心26日公布國內新增80例新冠肺炎確診病例，其中78例為本土個案（39例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者）；確診個案中新增13例死亡。其中，北市新增30例。台北市長柯文哲下午3點30分將召開防疫記者會，說明北市的疫情變化，並預計也會針對殘劑施打規劃進行說明。《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，26日新增之78例本土病例，為36例男性、42例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。個案分佈以新北市36例最多，其次為台北市30例、桃園市、基隆市及屏東縣各3例，苗栗縣、彰化縣及新竹縣各1例。

其中雙北地區以外縣市12例中，10例為已知感染源、2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增13例死亡個案，為8例男性、5例女性，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月14日至6月20日，確診日介於5月19日至6月22日，死亡日介於6月21日至6月24日。

台北市政府26日下午3點30分將召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，將對北農群聚感染後續作為、疫苗施打進度規劃以及Delta變異株病毒等事件，進行回應。