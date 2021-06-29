屏東Delta變異株群聚累計14人　匡列者171人採檢出爐！

▲屏東印度Delta變種病毒群聚。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

屏東目前累計14例印度Delta變種病毒群聚，案14734果農基因定序也確定感染Delta，太太（案14816）目前也確診，但還在基因定序中。指揮官陳時中表示，目前共有176人居家隔離中，171採檢陰性，5人採檢中。

案14734果農因腳傷原訂6月29日要到枋寮醫院開刀，26日進行入院前PCR檢驗，結果2次PCR都是陽性，確診後由救護車送醫收治在負壓病房中。

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▲枋寮確診個案(案14734、案14816)調查追蹤情形。（圖／指揮中心提供）

根據衛生局疫調發現，案14734跟案14409（感染Delta變種病毒並曾搭計程車到台南，而傳染給計程車司機）雖有在醫院重疊一天，但案14734是看門診，案14409是看急診，分屬不同的空間，沒有和先前群聚確診者直接接觸過，不過，其兩名親友曾於20日從台北市南下探視他的腳傷，感染源還有待釐清。

另外，陳時中表示，目前案14734和案14816雖然看起來同個變異株，但關聯性還沒找到，懷疑是醫院可能接觸，但還沒證據，目前該醫院已在6/28暫停門診急診做傾銷，和案14734及案14816同時門診就醫民眾都列居家隔離，並進行全院工作人員及住院民眾採檢。

▲屏東篩檢站篩檢結果更新。（圖／指揮中心提供）