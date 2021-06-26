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快訊／蘊泉庄爆董座、家人打特權疫苗還夾帶地產員工　新北嚴辦移送地檢署

記者羅婉庭／新北報導

新北市淡水蘊泉庄飯店日前因混居遭送辦，再爆鑽漏洞，業者於被取消資格嫌，提報疫苗施打名單給市府，當中夾帶數名人員，名不符實，涉嫌偽造文書，行徑惡劣。對於目無法紀的囂張業者，觀旅局表示，絕對嚴辦到底，已經將全案移送檢調偵辦。

▲新北觀旅局日前去淡水蘊泉庄視察。（圖／新北市觀旅局提供）

基於防疫優先、保護第一線服務的防疫旅館人員並阻絕疫情傳播，觀旅局依照交通部觀光局來文要求，作為窗口，告知業者將第一線接觸居隔或居檢者等高風險人員提報名冊，轉請業者依據交通部觀光局公版表格提供個資，彙整提報給交通部觀光局審核。

蘊泉庄董事長劉蕙萱父親劉明燿，遭內部檢舉以董事長之名，將家人及2名地產公司員工夾帶在內，共同納入第一線工作人員名冊中。

觀旅局指出，經查店業者在還具有防疫旅館資格時，疑似提報名不符實的疫苗施打名單，涉及偽造文書以及企圖使公務人員登載不實。觀旅局表示，業者行徑惡劣至極，已於19日檢具所有相關事證，移送士林地檢署偵辦。

由於經此事件，公版表格恐被有心人士濫用，觀旅局立刻建置「三道」嚴謹的疫苗造冊審核機制：第一、業者提報名冊時，必須了解是實際從事第一線高接觸風險的工作人員，填報完整的姓名以及詳細工作內容，簽寫切結書，保證內容登載屬實，如有不實，願受法律制裁。第二、需一併附上被提報者的勞保投保紀錄以及打卡資料，以利核對身分。第三、觀旅局派員現場實地抽查，比對提報名冊人員的工作內容，以確保目前在台灣仍屬稀有的疫苗資源，先用在迫切需求的人員身上。

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