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訂6公斤芒果卻縮水「1.1公斤」！他怒PO體重計數字反遭批：很正常

▲▼有網友抱怨，向農會訂購的芒果竟縮水了。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

▲有網友抱怨，向農會訂購的芒果竟縮水了。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

正值芒果盛產期，有網友卻驚呼，家人跟台南某農會訂了一箱6公斤重的愛文芒果，結果收到貨時發現，拿起來感覺「有一些輕」，於是就將整箱拿去體重計上測重，顯示芒果加上箱子是5.9公斤，另外單獨測量箱子重量則是1公斤，怒批芒果縮水了1.1公斤，「整個超扯的」，引發熱議。

一名網友24日在臉書社團「爆料公社」發文指出，他的家人日前訂購一箱6公斤的芒果，裡頭共有12顆，不過扣除箱子後，實際重量只有4.9公斤，與訂單內顯示的6公斤相差了1.1公斤，讓他直言「整個超扯的！農會這樣子偷工減料真的非常不應該。」

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▲▼有網友抱怨，向農會訂購的芒果竟縮水了。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

原PO認為，台灣有很多消費者會在夏天訂芒果，「今天農會倒楣遇到我這個比較精明的消費者會去檢查重量，萬一其他的消費者拿到貨後很開心卻沒有這麼機警呢？不就是讓該農會給偷賺到了嗎？做生意也不是這樣子做的吧！」

原PO提醒，其他有訂的人拿到貨後應該也要去檢查重量，是否有減少的部分，「沒有人做生意是把箱子的重量給一起加上去算的。」對此，不少網友也紛紛表示，「脫水了」、「如果東西確實是愛文，那⋯包含箱子，最好還是要是超過6公斤比較合理。因為箱子上面愛文的那個是寫淨重6公斤。」

▲▼有網友抱怨，向農會訂購的芒果竟縮水了。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

不過也有許多網友揭露真正原因，「板主應該找個正式磅秤秤一下，確認一下芒果淨重」、「4捨5入啊！不然差0.1公斤是要在切1小塊進去補滿6公斤嗎？」、「農會都是統一用檢驗合格的電子磅秤秤重吧」、「有一些誤差值是正常的」、「體重計是這樣用的嗎？確定體重計準確嗎？」、「請用秤量不要用體重計」。

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