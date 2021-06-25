科技女詛咒男同事「交不到女朋友」　監視畫面曝真相：他先動手

▲褚姓女子與呂姓男同事在公司電梯口起口角，竟持塑膠箱攻擊呂男還對在電梯裡呂男「我詛咒你交不到女朋友」。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市褚姓女子去年7月間在公司電梯前與呂姓男同事起口角，褚女隨手持地上塑膠箱丟向呂男，造成其左手臂血腫受傷，甚至朝向電梯裡呂男怒吼「我詛咒你交不到女朋友」等語，呂男怒而提告公然侮辱；桃檢認為，褚女所揭屬情緒性用語，但難認有公然侮辱罪責相繩，因無其他積極證據證明褚女犯行，檢方25日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，44歲的褚女去年7月28日在楊梅區某科技公司電梯附近與呂姓男同事起口角，褚女手持放置地上之塑膠箱丟向呂男，導致其左手臂有血腫傷害，褚女還對著準備乘電梯的呂男怒斥「我詛咒你交不到女朋友」，呂男質疑在公共場所遭褚女公然侮辱，憤而提告。

褚女在檢方複訊時坦承曾說過「我詛咒你交不到女朋友」等語，但不認為是對其公然侮辱，因不代表他交不到女朋友與娶不到老婆，而且是呂丟完箱子後攻擊她才說的，她認為男生不該打女生。同時也否認有持塑膠箱攻擊呂男犯行，是呂男先拿箱子直接丟她，並傷及其手肘。

檢方根據現場勘驗監視錄影光碟，未見褚女持箱砸向呂男，反而是呂男持箱攻擊褚女，難認褚女有傷害之嫌；另褚女雖坦承說過「我詛咒你交不到女朋友」等語，但亦只是觸女情緒性用語，難認有公然侮辱罪責，再無其他明顯證據足認褚女有上述犯行，檢方偵結予以褚女不起訴處分。

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