被戴綠帽！人夫衝小王家怒嗆：我老婆好睡嗎？⋯再逼簽百萬本票

▲江男懷疑妻子外遇侯男，跑到侯男家中質問、逼簽署本票。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台中報導

江姓男子因懷疑妻子外遇侯姓男子，去年2月9日上午先是與3名友人到侯男家質問「我老婆好睡嗎？」，接著他攬著侯男肩膀，在大街上喊「討客兄，對象在這裡」，最後再逼侯男簽下100萬本票。刑事部分，江男依強制、誹謗、公然侮辱罪，判拘役90天，得易科罰金9萬；民事部分，侯男是遭脅迫之下簽本票，法院日前判江應賠償侯男100萬元。



判決指出，江男因懷疑妻子與侯男發生婚外情，去年2月9日上午與3名友人前往侯男住處，在侯男女兒上樓叫侯男同時、未經同意進入該住處，而江男隨即質問「有歡喜嗎？有爽嗎？」「我老婆好睡嗎？」等語，接著以拉扯侯男手臂、推胸、攬肩方式，逼侯男到自家談判。

江男攬著侯男肩膀走到大街上時，竟大喊「討客兄，對象在這裡」、「討客兄，被我們抓到！」「討客兄，被我們抓包」，而抵達江家後，江男還要求侯男簽署100萬元本票才能回家，接著在3名友人面前，嗆侯男「你懶O啦！」，種種行徑貶損侯男名譽。

案經侯男提起刑事、民事告訴，全案因此曝光！不過，江男否認犯行辯稱，他事發前一晚因看到侯男與妻子在LINE對話記錄有不尋常的親密關係，且妻子於隔日向他坦承有外遇，便要求妻子傳訊給侯男稱「要去侯家」，所以侯男知道妻子會前往。事發當天他與友人到侯家時，是侯的小女兒開門，對方知道他妻子，便上樓請侯男下樓，以為對方同意讓我們進入侯家。

江男說，他勾住侯男肩膀時，沒有威脅，是侯男自己跟著他走，過程中他向侯男表示你這個歲數都可當我太太的爸爸，你自己為人父的難道不知什麼叫羞恥」，此外江男更表示，他沒有拿武器，純粹是妻子討客兄被他抓到，是針對太太並非侯男。3名友人則稱，是去幫忙助陣。

對此，刑事部分，一審台中地院勘驗相關事證後，依強制、誹謗、公然侮辱罪，判江男拘役90天，得易科罰金9萬，3名友人則依侵入住宅罪，判處拘役20日，得易科罰金2萬。案經上訴，二審台中高分院駁回，維持原審量刑。

民事部分，因侯男是在非自願、受脅迫的情況下，簽下本票，台中地院審酌後，判江男應賠償侯男100萬元，全案仍可上訴。