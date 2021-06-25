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台南筍農挖21塊白骨奇案　警喊7字平息現場陰風！詭異靜電破案

台南市南化區一處竹林2018年挖出白骨。（圖／報系資料照，下同）

▲台南市南化區一處竹林2018年挖出白骨。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

警方在偵辦命案時，一切必須講求科學證據，若缺乏相關跡證，難免碰上瓶頸，然而說也奇怪，有時冥冥之中彷彿有某種力量牽引，一步步協助警方偵破懸案。2018年間，台南一名筍農在南化區一處產業道路旁挖到白骨，身分難以辨識，正當警方苦惱之際，竟發生一連串詭異現象，幫助警方在10天內破案。

時間回溯到2018年8月，一位筍農大清早出門工作，一時心血來潮改變路線，決定到南化區一處偏僻的產業道路附近挖筍，不料才開挖沒多久，竟挖到一顆風化已久的骷髏頭，嚇得趕緊報案。轄區派出所獲報，立即派員前往查看，陸續又發現21塊人骨，且當地有許多早期埋葬的私墓，起先一度以為是先人遺骸。

偵辦員警仔細查看骨骸，驚覺頭骨的顏色異常潔白，恐怕是近幾年才死亡，且後腦杓處疑似有遭鈍器擊打痕跡，很可能是他殺案件，隨即請鑑識組到現場蒐證，並將骨骸送驗。據悉，大批警力在竹林中搜索時，天氣突然風雲變色，開始颳起大風，說也奇怪，當偵查隊長喊了一句「我們是來幫你的」，太陽竟再度露臉。

檢警相驗後查出，被害人死亡時間約在2年前，當時彰化地檢署、高雄湖內警分局曾到轄內查詢失蹤人口案，研判兩者可能有關，遂聯絡高雄警方詢問詳情；當年負責失蹤案的張姓偵查佐得知消息後，隨即帶著資料前往台南，不料當他把文件遞出時，紙張突然發出「啪」的靜電聲，讓在場員警印象深刻，直覺「案子快破了」。

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