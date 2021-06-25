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仁武群聚確診者「女兒為癌末父圓夢」　西服店還原暖心真相

▲仁武4家庭共計13人染疫。（圖／高雄市政府提供）

▲仁武群聚案共計13人染疫。（圖／高雄市政府提供，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄仁武群聚事件指標個案案14359，因為在新北市恩主公醫院染疫，意外掀起高雄、新北攻防戰。而在疫調足跡被公布之後，高雄店家CS kingsman紳士西裝負責人24日在臉書PO出一篇聲明稿，透露案14359的女兒為了幫父親圓夢，才會來店裡訂製西裝，沒想到後來被通報確診，希望大家不要用仇視的角度去責怪任何人，畢竟誰都不樂見這種事情發生。

仁武群聚案截至24日累計已有13人確診，其中指標個案案14359為60多歲男性，平時是在桃園工作，5月24日因病住進新北市恩主公醫院，沒想到卻因此染疫，3度回診都沒被匡列，直到6月22日在高雄採檢才確診。這起事件也意外掀起高雄、新北的疫調攻防戰。

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▲高雄男在新北恩主公醫院感染後又回到仁武釀成群聚感染 。（圖／高雄市政府提供）

▲確診者6月19日去過婚紗店與西服店。

不過，高雄市政府公布仁武群聚案確診者的足跡後，店家CS kingsman紳士西裝負責人24日在臉書發表聲明稿，還原6月19日的狀況並表示，其實這家人會到店裡訂製西裝，是因為爸爸（案14359）已經是癌症末期，時間所剩不多，女兒考量到雙親在一起20多年，卻沒有拍過婚紗照，所以想幫爸爸圓夢，才會來訂製西裝，「當日服務這組客人剛好是我們最後一個時段的客人，也有落實法規政策，當時體溫也並無異樣。」

負責人說，客人在6月22日被通報確診後，隨即主動聯繫店家，全體同仁在接獲通報第一時間就前往高醫進行快篩，結果皆為陰性，當日與確診者有接觸的同仁也全數自主隔離14天，後續也配合衛生單位的指導與要求，暫停營業兩週進行全面消毒，兩週後會再讓同仁進行第二次檢測，確保大家健康狀況無虞。

「經過此事件，也希望大家不要帶著批評仇視的角度去責怪誰。」負責人呼籲，換位思考一下，誰都不樂見這種事情發生，但遇到了，該面的還是要面對，對於造成社會大眾恐慌及擔憂深感抱歉，至於已經簽約的新人們，他們會履行合約，完成服務，「祝福大家都能平平安安、順順心心。」

▼業者聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／CS kingsman紳士西裝）

仁武群聚案，西服店負責人透露確診者女兒為父圓夢。（圖／翻攝自Facebook／CS kingsman紳士西裝）

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