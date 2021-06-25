萬華凌晨惡火！　2老人「頂加沒地方可跑」命喪火窟

記者游宗樺／台北報導

台北市萬華區25日凌晨3時許，西園路二段52巷一棟公寓4樓頂加起火，火舌伴隨濃煙從屋內竄出，住在樓下的孫子發現阿公、阿嬤住的地方著火，立刻拿起滅火器衝上樓試圖營救，但火勢實在太大，孫子只好叫其他家人下樓避難。警消到場拉起水線救火，發現2名88、68歲民眾遭大火燒成焦屍，於是在現場進行採證，釐清火警原因。

▲萬華區西園路一棟公寓4樓頂加起火，火光照亮夜空。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消上樓搶救，並在屋內發現2名罹難民眾。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，事發時死者孫子發覺4樓頂樓加蓋處著火，趕緊提水、滅火器上樓救災，但火勢實在猛烈，最後因難耐高溫，只能下樓叫其他家人避難，同時打電話報警求救。由於公寓樓下巷弄狹小，消防車難以進入，警消提著水帶進入火場進行灌救。

警消拉起水線進入公寓灌救，在2間房間內分別找到呂姓老翁（88歲）、王姓老婦（68歲），呂翁因長期臥病在床，疑似逃生不及燒死在火場中，而王姓老婦則重度視障，平常雖有行動能力，但被發現時倒臥房門口，已明顯死亡。

▲由於巷弄狹小，消防車難以駛入，警消背著水帶進入火場。（圖／記者游宗樺攝）

台北市消防局第一大隊大隊長黃建華表示，警消於凌晨3時13分獲報， 派出78名警義消及23輛各式消防車及4輛救護車到場，拉出多條水線上樓救災，火勢在1小時後成功撲滅，於4樓頂樓加蓋位置發現2名罹難者，已經明顯死亡交由警方採證。粗估燃燒面積約80平方公尺，確切燃燒原因有待調查釐清。