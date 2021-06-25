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上海驚見「黑色大三角」高掛天空！清晰影片瘋傳　網：好嚇人

▲▼上海外灘出現巨大黑色三角形UFO。（圖／翻攝自微博）

▲上海驚見「黑暗大三角」懸掛高空，民眾駐足狂錄影：「好嚇人啊」。（圖／翻攝自微博）

網搜小組／趙蔡州報導

大陸微博近日流傳多支疑似拍攝到UFO的影片，一個黑色三角形的不明飛行物出現在上海外灘高空，民眾看見後紛紛拿出手機錄影，有人驚呼「看得好清楚」、「應該是什麼投影吧」，也有人覺得「好嚇人啊」。

網友表示，影片拍攝於6月21日的上海外灘，當時天色昏暗且雲非常多，一個不明飛行物在雲層中若隱若現，但明顯能看出那是一個巨大的三角形物體，停在高空中一動也不動，讓拍攝者都忍不住驚呼「看得好清楚」、「好嚇人啊」。

▲▼上海外灘出現巨大黑色三角形UFO。（圖／翻攝自微博）

▲網友上傳拍攝到「不明飛行物」的影片。（圖／翻攝自微博）

除了原PO外，也有許多其他角度的影片，網友看了紛紛表示，「有多人圍觀的說話聲，影片連續，不太可能是偽造的，但究竟是什麼啊」、「天空很多雲，投影不可能一直保持著完整形態，應該是有個物體」、「UFO不稀奇，應該是外星人的太空基地了」、「UFO還有三角的喔！」。

也有人猜測，「附近是不是有一個三角形截面的高樓，以及有景觀燈光對著牆面往天上照」、「應該是地面光源，中間暗周圍亮的那種，要麼就是玻璃放光，比較家裡的燈裝飾等」、「應該是某種光學原理產生的啦，不信是UFO」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

 
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