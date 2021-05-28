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「黑色不明物」墜浙江魚塘　10年前周邊曾有「藍色光芒」物體飛過

▲不明飛行物墜落的魚塘已停止開挖，等待專家到場處理。（圖／翻攝紅星新聞）

▲不明飛行物墜落的魚塘已停止開挖，等待專家到場處理。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

浙江嘉善姚莊鎮24日突然有一黑色球形物體墜入一處魚塘，由於該物體仍深陷地底，官方也因專家未到現場，擔心有輻射或污染等問題停止開挖，更加引起外界好奇。對於該不明物體，有人說是隕石，有人說是UFO（飛碟），甚至有人認為是飛機殘骸。

▲消防人員到場後一度進行挖掘，因水不斷湧入提高挖掘難度而放棄。（圖／翻攝紅星新聞）

▲消防人員到場後一度進行挖掘，因水不斷湧入提高挖掘難度而放棄。（圖／翻攝紅星新聞）

《環球網》報導，姚莊專職消防隊副隊長雷有平表示，在目擊者的指引下，五名消防人員現場進行了挖掘，整整開挖了一個多小時，也只挖到1公尺深左右，「就看到一個泥坑，像是被東西砸到一樣，大概有籃球大小，由於塘水不斷倒灌進來，開挖工程難度很大，消防人員暫時停止作業。」

當地政府獲報後，出於安全等方面的因素，決定暫時不挖掘出來，姚莊鎮相關人員表示，「並不是永遠不挖，而是先去省裡地理研究所彙報，請他們派專家來查看了再說，要確保沒有污染、輻射等。畢竟，公眾的好奇可理解，政府有責任為公眾揭開真相。」

值得注意的是，姚莊一帶2009年也曾經發生過民眾目擊「不明飛行物體」的奇聞。居住在嘉善的目擊者張先生表示，「一道狀如臉盆，閃爍著淡藍色光芒，懸浮在距地面近600公尺高的昏暗天空中，在夜空飛行近40分鐘後，便不見了蹤影。」

對此，大陸UFO研究專家、原紫金山天文台研究員王思潮曾指出，2010年出現的奇特UFO事件較往年平均偏多，但是否是重大UFO事件還需進一步研究考證。

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