LIVE／新北今+54「遭陳其邁轟疫調不實」　侯友宜親上火線回應

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心24日公布國內新增130例COVID-19確定病例，分別為129例本土個案及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。今天新增個案中，以新北市54例最多，針對高雄市長陳其邁怒轟新北市沒做好疫調，導致恩主公醫院群聚感染擴散至高雄，市長侯友宜召開防疫記者會親上火線回應，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心表示，個案分佈以新北市54例最多，其次為台北市35例、基隆市9例、桃園市7例、屏東縣及高雄市各6例、苗栗縣及新竹縣各5例、南投縣2例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源，2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

根據指揮中心統計，國內累計1,180,033例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,164,226例排除)，其中14,389例確診，分別為1,167例境外移入，13,169例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。

另外，自2020年起累計605例COVID-19死亡病例，其中597例本土，個案居住縣市分布為新北市304例、台北市237例、基隆市19例、桃園市15例、彰化縣9例、台中市4例、宜蘭縣、新竹縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▲新北市長侯友宜召開應變會議。（圖／市府提供）