快訊／新北＋54例感染源曝！　北農9人、環南3人、濱江1人

記者楊蕓／新北報導

中央流行疫情指揮中心24日公布國內新增129例本土個案，以新北市54例最多，市長侯友宜表示，今天新增54例的感染源中，家戶感染的有27人，佔50%，職場感染19人，佔35%，其中包括北農9人、環南市場3人，濱江市場1人。

侯友宜表示，今天新增54例，以板橋區11人最多，累計確診人數6300人，4270人解隔離，進一步分析54例的感染源，家戶感染的有27人，佔50%，職場感染19人，佔35%，其中包括北農9人、環南市場3人，濱江市場1人。

▼新北市6/24疫情。（圖／翻攝直播，下同）



指揮中心表示，個案分佈以新北市54例最多，其次為台北市35例、基隆市9例、桃園市7例、屏東縣及高雄市各6例、苗栗縣及新竹縣各5例、南投縣2例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源，2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

根據指揮中心統計，國內累計1,180,033例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,164,226例排除)，其中14,389例確診，分別為1,167例境外移入，13,169例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。

另外，自2020年起累計605例COVID-19死亡病例，其中597例本土，個案居住縣市分布為新北市304例、台北市237例、基隆市19例、桃園市15例、彰化縣9例、台中市4例、宜蘭縣、新竹縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。



▲新北市長侯友宜召開應變會議。（圖／市府提供）