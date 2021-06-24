全球居冠！巴西日均2000人病歿　死亡數破50萬…僅次於美國

▲巴西新冠肺炎單日死亡人數破紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

巴西23日新增超過11萬例新冠肺炎確診，創下單日最高紀錄，死亡人數超過50萬人的巴西，也成為除了美國以外，死亡人數最多的國家。儘管疫苗已全面開始施打，但仍趕不上病毒傳播的速度，目前該國僅有12％的人施打完兩劑疫苗。

綜合《法新社》和《路透社》報導，巴西過去24小時新增11萬5228例確診，創下疫情以來新高，也意味著第三波疫情來襲，累積共1816萬9881例確診。

此外，23日共新增2392人病歿，全國病逝人數達50萬7109人，讓巴西成為僅次於美國，死亡人數最多的國家；且過去7天每日平均有2000人死亡，超越印度成為全球日均死亡人數最多的國家。

▲巴西接種過2劑疫苗的人口僅佔12％。（圖／達志影像／美聯社）



從疫苗接種率來看，《彭博社》數據顯示，在巴西已經施打8600萬劑疫苗，接種過1劑人口佔總人口30％，接種過2劑人口僅佔12％，距離群體免疫的75％還很遙遠。

巴西克魯茲基金會（Fiocruz ）也提到，巴西死亡年齡正在下降，目前死亡病患年齡平均為52歲，且目前90歲以上染疫死亡的比例已下降70％，同時20至29歲之間染疫死亡的比例卻增至189％，顯示疫情已逐漸向未施打疫苗的年輕人蔓延。

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