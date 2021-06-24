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防北農疫情延燒！北市急設快篩站　進出批發市場需憑「陰性證明」

▲▼24日凌晨0時起，人員須持快篩陰性證明進入公有批發市場。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲民眾在萬大國小篩檢站進行篩檢。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

北農日前驚傳多人確診，台北市市長柯文哲於23日晚間到疾管署開會，席間與指揮官陳時中、農委會主委陳吉仲達成多項共識，包含24日0時起，人員未持有3日內的「快篩陰性」證明，不得進入雙北各批發市場工作，北市府另在萬大國小設立快篩站，提供攤商進行篩檢，並以陰性文件進入市場工作。

▲▼24日凌晨0時起，人員須持快篩陰性證明進入公有批發市場。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼24日凌晨0時起，人員須持快篩陰性證明進入公有批發市場。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲24日凌晨0時起，人員須持快篩陰性證明進入公有批發市場。（圖／記者游宗樺翻攝）

為防止北農群聚感染案擴大，北市府開動「北農專案2.0」，在萬大國小設置快篩站，來對攤商進行篩檢，只要快篩陰性者，將會安排分批接種疫苗。根據台北市副市長黃珊珊23日臉書發文，截至23日晚間7時為止，北農已完成3619人快篩，共有11位快篩陽性，PCR陽性者為4人。

柯文哲指出，在北農疫情中，中央與地方需要密切合作，目前疫調作業在跨縣市整合中存在落差，因此需要建立一個制度，來確實通知個案工作、活動的縣市政府，完成跨縣市疫調。

柯文哲在訪視濱江市場的快篩站時，還提到目前快篩3000多人，陽性率還算很低，「明天起沒有快篩陰性證明是不能入場上工的」，並在批發市場落實疫調，以便找出熱區、擴大匡列接觸者，北市在北農設立的篩檢站將持續開設至少3週，提供北農員工、攤商等人員採檢。

▲▼北市政府在萬大國小設立快篩站。（圖／記者游宗樺攝）

▲北市政府在萬大國小設立快篩站。（圖／記者游宗樺攝）。

24日凌晨0時許，萬大國小快篩站仍有零星民眾前往快篩，以便取得陰性證明來進市場工作，而萬大果菜市場門口警衛在0時開始，逐一檢查進入的民眾，須持有3日內快篩陰性證明才得以入內。

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