快訊／三級警戒延長2週「餐廳先解封？」　侯友宜給答案了

記者羅婉庭／新北報導

針對三級警戒延長至7月12日，新北市長侯友宜表示，新北市會全力以赴將疫情降到最低，現在最重要的目標就是讓疫情更穩定，希望能快速控制住，有朝一日趕快回到原來的生活，目前不考慮解封餐廳，也不鼓勵共食。

中央宣布延長三級警戒2週，侯友宜指出，新北的熱區防疫中心及40個快篩站不會取消，會持續運作，儘早將隱形傳播鏈找出來，阻斷病毒在社區中擴散。

侯友宜稍早也強調，目前新北市疫情嚴仍峻，雖然已經控制住，數據已經緩降，但還有隱形的傳播鏈必須阻斷，所以在三級警戒微解封的議題中，他無法樂觀看待，至於要微解封到底有哪些場館可以做到阻斷隱形傳播鏈，這部分需謹慎的評估，新北市目前看起來還是沒有條件解除警戒。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增104例本土個案，確診個案中新增24例死亡。

指揮中心表示，今日新增之104例本土病例，為45例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2021)年6月10日至6月22日。個案分佈以新北市45例最多，其次為臺北市22例，高雄市及新竹縣各9例，桃園市7例，苗栗縣4例，基隆市3例，宜蘭縣2例，彰化縣、南投縣及屏東縣各1例。

其中雙北地區以外縣市37例中，28例為已知感染源，5例關聯不明，4例疫調中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增24例死亡個案，為男性15位、女性9位，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於4月11日至6月14日，確診日介於4月13日至6月16日，死亡日介於6月13日至6月21日。